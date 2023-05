Neue Petition: Krankenkassen sollen Sextoys zahlen

Masturbation ist gesund. Das haben Studien mittlerweile ausreichend belegen können. Erotikhändler EIS fordert deswegen jetzt, dass Sextoys für alle von Krankenkassen bezuschusst werden sollten.

Galt Masturbation lange Zeit als etwas Schmutziges, über das nicht gesprochen wurde und was auch nur im ganz Geheimen passierte, ist Sexual Wellness inzwischen in aller Munde. Gut so, denn die positiven Nebenwirkungen eines Orgasmus und von Selbstbefriedigung im Allgemeinen sind nicht von der Hand zu weisen. Wie Studien zeigen konnten, sorgt die regelmäßige Solonummer für:

verbesserten Schlaf

Stressabbau und Entspannung

Schmerz- und Krampflinderung beispielsweise während der Periode oder auch bei Migräne

Stärkung des Beckenbodens

Die Petition #NotJustToys fordert deshalb die Anerkennung und Bezuschussung von Hilfsmitteln zur Masturbation von Krankenkassen.

Norwegen machts vor

Die positiven Auswirkungen von Selbstbefriedigung, sowohl auf das Wohlbefinden als auch auf die Gesundheit sind seit Jahren bekannt und mittlerweile auch ein wachsendes Feld medizinischer Forschung. So sprach sich 2021 eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr für die ärztliche Verschreibung von Vibratoren aus, in Norwegen stellt eine Behörde bereits seit 2015 kostenlos Hilfsmittel im Millionenwert für Bürger:innen zur Verfügung. Und auch hierzulande hatte die Barmer Krankenkasse bereits 2019 für Masturbation geworben. Doch die Kosten für ein Sextoy übernimmt die Krankenkasse bislang nicht. Das soll sich jetzt ändern, fordert die Petition des Erotikhändlers EIS und die zertifizierte Gesundheitspraktikerin für Sexualität und sexuelle Gesundheit Stella Sieger:

Ich sehe immer wieder die positiven Effekte von Sex Toys auf die Gesundheit meiner Klientinnen, z. B. auf sexuelle Dysfunktionen, bei einem schwachen Beckenboden, für Stressabbau, gegen Einschlafprobleme oder sogar bei Periodenschmerzen im Unterleib. Wir fordern deshalb, dass deutsche Krankenkassen Vibratoren, Masturbatoren & Co. als gesundheitsfördernde Hilfsmittel anerkennen und diese entsprechend bezuschussen.

Mehr als nur Sexspielzeug: Das fordert die Petition

Sexspielzeug solle nicht mehr nur als Teil sexueller Aktivität betrachtet werden, sondern auch als ein gesundheitsförderndes Hilfsmittel, das von den Krankenkassen anerkannt und ähnlich wie andere gesundheitsfördernde Maßnahmen (Sportkurse, Rauchentwöhnung, gesunde Ernährung etc.) entsprechend bezuschusst wird.

Es sei höchste Zeit, dass auch Hilfsmittel zur Masturbation unter diese Kategorie fallen, so die Petition. Denn Masturbation helfe nicht nur bei einer Reihe von Krankheitssymptomen, sie diene auch der Erhaltung der allgemeinen Gesundheit.

Ganz uneigennützig wäre eine Bezuschussung von Sextoys durch die Krankenkassen für den Vertreiber EIS sicher auch nicht, doch der Mehrwert für die Gesundheit spricht auch für sich.