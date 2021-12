Welche Fehler es verschlimmern - und was wirklich hilft

Fast jeder leidet irgendwann unter dem brennenden Schmerz hinter dem Brustbein, was dauerhaft zur großen Belastung für Betroffene werden kann.

Es drückt und zwickt im Brustkorb: Wer schon mal an Sodbrennen litt (und das sind in Deutschland weit mehr als 10 Millionen Menschen), weiß, wie unangenehm das sein kann. Der Schmerz entsteht, wenn Magensäure zurück in die Speiseröhre fließt. Doch was hilft gegen das brennende Gefühl?

Volkskrankheit Sodbrennen: Das solltest du besser nicht tun

RTL hat einen Arzt gefragt, was man in solch einer unbehaglichen Situation besser vermeiden sollte - und was die Schmerzen schnell lindern kann. Seine Empfehlungen erfährst du im Video.

Quelle: RTL