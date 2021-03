Ich bin dann mal weg!

Achtsamkeit und Meditation bekommen immer mehr Zulauf. Denkst auch du über eine kurze Auszeit im Kloster nach? Wir helfen dir bei deiner Entscheidung.

Auszeit im Kloster: Heute bereits ganz normal

Mittlerweile bieten viele Klöster Gästen einen Tagesaufenthalt oder auch das Wohnen für ein paar Tage an. Während du vor 20 Jahren wohl für verrückt erklärt worden wärst, ist der Besuch eines Klosters heutzutage fast schon normal. Die heutige Zeit ist gekennzeichnet durch Schnelllebigkeit und Konsum. Ist die Auszeit im Kloster etwas für dich? Das findest du heraus, indem du dir folgende Fragen stellst:

Wie oft findest du am Tag Momente der Stille ganz für dich?

Wie oft hetzt du jedoch von Termin zu Termin und schaffst es nicht mal, in Ruhe zu essen?

6 Gründe für eine Auszeit im Kloster

Gründe für eine Auszeit in den Klöstern gibt es viele, jedoch brauchst du nicht zwingend nach diesen zu suchen. Wenn du neugierig auf eine dir unbekannte Erfahrung bist und dich das Klosterleben reizt – just do it! Diese Gründe für deine Auszeit im Kloster kann es geben:

Zeit finden, um nachzudenken (persönliche Krise – vor einer schweren Entscheidung). Zur Ruhe kommen und abschalten vom stressigen Alltag. Lernen, ein paar Tage ohne Fernseher, Smartphone und Internet auszukommen. Mehr lesen. Tiefgehende Gespräche führen und zusammen singen. Bezug zu Gott intensivieren oder einfach Spiritualität erleben.

Auszeit im Kloster: Meditation als neuer Trend?

Achtsamkeit bekommt in der Gesellschaft zwar nach wie vor nicht den Stellenwert, den sie verdient, aber aufgrund von immer mehr Büchern, Videos und Vorträgen werden wir mehr und mehr für das Thema sensibilisiert. Gefühlt jede Erfolgsperson schwört inzwischen auf Yoga und/oder Meditation – vielleicht fragst auch du dich: Wie kann ich einen besseren Zugang zum Thema Auszeit im Kloster bekommen? Prüfe einfach, ob du dich in folgenden Aussagen wiederfindest:

Alleine kannst du dich nicht aufraffen, mal ein paar Minuten am Tag in dich zu gehen.

Ständig stört dich irgendjemand.

Du weißt nicht, wie man Stille aushält.

Natürlich kannst du auch zur Vipassana Meditation gehen und tagelang in Gemeinschaft meditieren. Für den Einstieg jedoch ein ziemlich hartes Brot! Bei einem Klosterurlaub findest du auch Zeit für Spaziergänge, zum Lesen oder einfach, um nachzudenken.

Retreat für die Seele

Eine Auszeit im Kloster kann dir helfen, dich selber intensiver kennenzulernen und wieder einen besseren Bezug zu deinem Inneren herzustellen! Für einen persönlichen Erfahrungsbericht schaue dir gerne unseren Artikel zum Urlaub im Kloster an.

Auszeit im Kloster: Wo kann ich hingehen?

Wenn du dir noch sehr unsicher bezüglich eines Besuchs bist: Informiere dich erst einmal im Internet über Klöster in Deutschland und deren Angebote. Egal ob an der Ostsee, im Schwarzwald oder in Bayern: Vielleicht gibt es ja in deiner Nähe ein für dich interessantes Ziel. Die meisten Klöster stehen auch für weniger religiöse Gäste offen und sorgen für Unterbringung in einem speziellen Gästehaus mit bequemen Betten.

Du kannst auch zunächst ein paar Stunden oder einen Tag im Kloster vorbeischauen. Bedenke jedoch, dass diese Zeit zu kurz ist, um wirklich die Vorteile eines Klosterurlaubs voll auszukosten und richtig zur Ruhe zu kommen.

Es gibt in Deutschland bereits ca. 300 Klöster, die Gästen die Möglichkeit bieten, sie für mehrere Tage, also einen kurzen Urlaub, aufzunehmen. Drei renommierte Klöster mit einer starken Gemeinschaft wollen wir dir als erste Orientierung an die Hand geben, damit du dir ein erstes Bild machen kannst:

Arenberg: Das vom dominikanischen Orden geführte Kloster in Arenberg hat definitiv ein extrem breites Angebot. Auch wenn das Klosterleben kein Wellness-Urlaub ist, in Arenberg erwarten dich Massagen, Gymnastik, Physiotherapie und ein sechs Hektar großer Klosterpark. Im Vitalzentrum befinden sich eine Sauna, ein Schwimmbad und ein Fitnessraum. Die Vielfalt dieses Klosters wird dich mit Sicherheit nicht zur Langeweile verleiten.

Hegne: Das Kloster Hegne in der Nähe von Konstanz am Bodensee bildet eine tolle Kulisse, um den Alltag hinter sich zu lassen. Manchmal werden gezielte Pilgerausflüge nach Hegne angeboten. Im Kloster selbst kannst du dir von Tanz bis Gesundheit aus diversen Modulen dein Programm zusammenstellen. Ein Aufenthalt ist bis zu drei Tage im dortigen Haus möglich.

Lieber doch keine Auszeit im Kloster? 4 praktische Tipps für einen stressfreieren Alltag!

Unabhängig davon, ob du ins Kloster gehst oder nicht – solange du nicht direkt Nonne wirst, ergreift dich schneller als gedacht wieder dein Alltag und der Urlaub ist vergessen. Damit du nicht sofort wieder in alte Muster fällst und dein Retreat sinnlos war, triff am besten ein paar Vorkehrungen, um dir in Zukunft genug Raum zum Abschalten zu gönnen!

1. Handyfreier Tag

Das Smartphone begleitet uns von morgens bis abends. Manchmal fragt man sich, wer besitzt eigentlich wen? Schaffst du es, mal zwei Stunden ohne Smartphone auszukommen, ohne mit Schweißausbrüchen zu verzweifeln? Gerade für Menschen mit Familie bietet sich die Einführung eines handyfreien Tages an. Wie wäre es, z. B. am Sonntag sich ganz deinen Liebsten hinzugeben und tolle Ausflüge ohne Ablenkung zu unternehmen?

Alternativ kannst du dir auch über den Tag verteilt Zeiten blocken, an denen du dein Handy benutzt. Vielleicht kannst du diese immer mehr einschränken, sodass du dich nach und nach an einen ganzen Tag ohne Smartphone gewöhnst. (Weitere Tipps und vorbeugende Maßnahmen zur Smartphone-Sucht findest du hier.)

2. Zeit für Wellness

Es muss nicht immer Urlaub im Kloster sein: Schon ein heißes Bad am Abend kann dich alle Sorgen vom Tag vergessen lassen. Am besten schreibst du dir auf eine Liste, welche Aktivitäten dir ein gutes Gefühl bescheren und baust diese regelmäßig in deinen Alltag ein. Auch ein Besuch in einer Therme, der Gang zum Beauty-Salon oder Zeit mit deinem Haustier können dich entspannen.

3. Mehr Zeit in der Natur

Es ist kein Geheimnis, dass wir zu viel sitzen und reichlich Zeit in Büros und einengenden Räumen verbringen. Versuche, wann immer es geht, ein paar Minuten nach draußen zu gehen. Ein Spaziergang sorgt für Ordnung und Frische in deinem Gehirn und deiner Seele. Gehe auch ab und an in die reine Natur – in Wälder, an Seen und über Felder. Du wirst dort sofort feststellen, dass wir Menschen nicht für Computer und kleine Zimmer gemacht sind!

4. Qualitätszeit schaffen

Gewöhne es dir ab, viele Dinge parallel zu machen und dann komplett leer ins Bett zu fallen. Lebe bewusst und achtsam. Wenn du isst, isst du und kaust jeden Bissen aufmerksam. Wenn du Freunde triffst, bist du in Gedanken nicht schon bei den Terminen danach. Lass dich auf die Dinge ein, die du tust.

Du möchtest lieber lernen zu meditieren, anstatt direkt ins Kloster zu gehen? Dann könnten die Osho Meditation oder die Zen Meditation interessant für dich sein. Oder bist du eher ein Fan von Yoga? Kennst du schon Power-Yoga oder Tantra-Yoga?

Du willst dich über Gesundheitsthemen mit anderen austauschen? Dann schaue doch mal in unsere BRIGITTE Community!