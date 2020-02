Burnout: Ursachen, Symptome, Behandlungswege

Was ist ein Burnout?

Bei einem Burnout (auch: Burn-out oder Burnout-Syndrom) fühlt man sich seelisch, körperlich und emotional vollkommen ausgebrannt. Betroffenen fehlt dadurch oft die Energie, die sie im Job und im Privatleben bräuchten. Anders als oft angenommen entsteht ein Burnout aber nicht nur durch einen stressigen Job – die Ursachen für das Phänomen sind vielfältig.

Je früher ein Burnout erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Bleibt es unbehandelt, kann irgendwann schon normaler Arbeitsstress als extreme Belastung wahrgenommen werden, was bis zur dauerhaften Arbeitsunfähigkeit führen kann. Schlimmstenfalls kommt es durch ein Burnout zu Suizidgedanken.

Burnout: Krankheit oder Risikofaktor einer Depression?

Bisher ist der Begriff Burnout nicht als eigenständiges klinisches Krankheitsbild gelistet. Und die Expertenmeinungen dazu, ob ein Burnout tatsächlich eine Krankheit ist, gehen auseinander: Einige Fachleute vermuten, dass betroffene Patienten eigentlich an einer Depression leiden – und tatsächlich ähneln sich die Symptome für Burnout und Depression in vielen Punkten, aber nicht in allen. Die Grenze zwischen beidem ist eher verschwommen. Andere Experten halten Burnout dagegen für einen Faktor, der das Risiko diverser psychischer Erkrankungen generell erhöhen kann, wieder andere glauben, dass ein Burnout ein fortschreitender Prozess ist, der zu einer Erschöpfungsdepression führt.

Burnout oder Depression: Die Unterschiede

Anhand dieser Beschwerden lassen sich Burnout und Depression voneinander abgrenzen:

Burnout: Betroffene sind oft mit ihren Leistungen unzufrieden, haben das Gefühl, sie stehen neben sich und kommen sich verloren vor ("Depersonalisation"), eine mentale und körperliche Erschöpfung steht im Vordergrund. Auslösende Faktoren lassen sich oft klar erkennen und zuordnen, meist aus dem beruflichen Bereich. Bei einer Depression kommen diese Symptome eher nicht vor.

Warum werden die Begriffe so oft vermischt?

Es kann gut sein, dass Patienten die Diagnose "Burnout" eher akzeptieren können als die Diagnose "Depression". Denn oft wird davon ausgegangen, dass sich ein Burnout eher einstellt, weil man zuvor sehr viel geleistet hat – ob im Job oder privat. Bei einer Depression herrscht dagegen nach wie vor die weit verbreitete Meinung, dass sie sich auf persönliche Schwäche zurückführen lässt. Dem ist allerdings nicht so. Ob ein Burnout oder eine Depression vorliegt, lässt sich letztendlich nur durch eine genaue Analyse bei einem Therapeuten herausfinden.

Symptome bei einem Burnout

Prof. Dr. Michael Stark, Leiter des Psychotherapeutischen Zentrums zur Behandlung von Stresserkrankungen und Erschöpfung in Hamburg

Die Symptome, die bei einem Burnout auftreten können, lassen sich grob in verschiedene Phasen aufteilen. Allerdings verläuft das Burnout-Syndrom bei jedem individuell – und nicht alle Beschwerden müssen bei allen Patienten auftreten. "Die ersten Beschwerden, die wahrgenommen werden, spielen sich meist auf der körperlichen Ebene ab: die sogenannten psychosomatischen Symptome", erklärt Prof. Dr. Michael Stark, Professor für Sozialpsychiatrie vom Psychotherapeutischen Zentrum zur Behandlung von Stresserkrankungen und Erschöpfung aus Hamburg. Dabei handelt es sich um Symptome, für die man zunächst keine organischen Ursachen finden kann.

Später kommen oft emotionale und psychische Anzeichen hinzu, auch die Leistungsfähigkeit kann betroffen sein. Das häufigste der Burnout-Symptome ist allerdings die extreme Erschöpfung.

Der deutsche Psychologe Prof. Matthias Burisch hat ein 7-Phasen-Modell entwickelt, in das sich typische Symptome des Burnouts einsortieren lassen. Folgende Phasen hat er für das Burnout-Syndrom festgelegt:

Phase 1 – Hoher Energieaufwand und Ehrgeiz: Der Betroffene hat das Gefühl, unentbehrlich zu sein – der eine aus Ehrgeiz, der andere aus Idealismus – und arbeitet deshalb viel. Eigene Bedürfnisse werden verdrängt, der Patient hat Schwierigkeiten, sich in der Freizeit zu erholen. Später kommen Symptome wie Schlafstörungen, Energiemangel und eine höhere Infektanfälligkeit hinzu.

Wer ist von Burnout betroffen?

Theoretisch kann jeder Mensch ein Burnout erleiden – zuerst wurde das Krankheitsbild in Heil- und Pflegeberufen beschrieben, zum Beispiel bei Krankenschwestern. Aber auch Personen, die ein Ehrenamt bekleiden, zählten zu den ersten dokumentierten Fällen.

Ob es tatsächlich zum innerlichen Ausbrennen kommt, hängt unter anderem von der individuellen Belastbarkeit ab. Manche Menschen wirft schon ein vermeintlich harmloser Umstand oder vorübergehender Druck völlig aus der Bahn, andere meistern auch schwere Krisensituationen, ohne Gefahr zu laufen, an Burnout zu erkranken. Schwierig wird es, wenn sich solche Belastungen in kurzer Zeit häufen – auch die widerstandsfähigsten Menschen können dann schnell in einen Zustand der Erschöpfung geraten.

Ursachen und Risikofaktoren von Burnout

Ein Burnout kann sowohl durch innere als auch durch äußere Ursachen entstehen. Generell sind besonders zwei bestimmte Typen an Menschen gefährdet – ihnen gemein ist, dass ihnen Anerkennung durch andere sehr wichtig ist und sie Probleme damit haben, ihre eigenen Gefühle auszudrücken. Folgende Typen haben ein erhöhtes Risiko für ein Burn-out:

Sehr ehrgeizige Menschen, die bereit sind, viel zu investieren, um ein in ihren Augen idealistisches Ziel zu erreichen.

Eher passive, sensible Personen, die unter fehlendem Selbstbewusstsein leiden, sich nach Anerkennung sehnen und bereit sind, sich dafür anderen stärker anzupassen.

Weitere innere Ursachen eines Burnouts

Auch folgende innere Faktoren erhöhen das Risiko für Burnout:

Unrealistische Ziele, die nur durch extremen Einsatz erreichbar sind oder Ziele, die von anderen gesetzt werden und nicht zu den eigenen Bedürfnissen passen

Hohe Erwartungen, was Belohnungen betrifft

Probleme "Nein" zu sagen und/oder Arbeit abzugeben

Zweifel an der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns

Probleme damit, Schwächen einzugestehen

Äußere Ursachen für ein Burnout

Oft geht der ersten Phase des Burnouts eine einschneidende Änderung im Leben des Betroffenen voraus. Das kann zum Beispiel ein plötzlicher Pflegefall in der Familie sein oder ein neuer Job. Aber es geht auch anders herum: Wer zum Beispiel Bewerbung für Bewerbung schreibt und nur Absagen bekommt oder bei der Beförderung übergangen wird, obwohl er extrem hart dafür gearbeitet hat, kann ebenfalls eher am Burnout-Syndrom erkranken. Folgende äußere Faktoren erhöhen das Risiko außerdem:

Gefühl von fehlender Anerkennung

Fehlende oder ungenügende Belohnungen

Kontrollmangel oder -verlust (empfundene)

Mangelnde Gerechtigkeit

Generelle Überlastung (im Job oder durch private Pflichten)

Fehlende soziale Kontakte und / oder Unterstützung

Bürokratische Hürden

Schwelende Konflikte, die nicht angesprochen / gelöst werden

Diagnose: Wie erkennt der Arzt ein Burnout?

Halten unspezifische Beschwerden wie Schlafstörungen oder Erschöpfung an, suchen Betroffene in der Regel zunächst den Hausarzt auf. Dieser wird im ersten Schritt nach Symptomen und oft auch nach den persönlichen Lebensumständen fragen. Dabei erkundigt er sich zum Beispiel, ob der Patient in letzter Zeit mehr gearbeitet hat als sonst und/oder ob er Schwierigkeiten damit hat, in seiner Freizeit abzuschalten. Damit nähert sich der Arzt oft schon der Burnout-Diagnose an. Im nächsten Schritt sollten durch eine körperliche Untersuchung andere mögliche (auch chronische) Erkrankungen ausgeschlossen werden – für anhaltende Müdigkeit könnte zum Beispiel auch eine Schilddrüsenunterfunktion verantwortlich sein.

Erhärtet sich der Verdacht auf Burnout, wird der Patient an einen Psychologen oder Psychotherapeuten verwiesen. Dieser kann anhand eines klinischen Interviews feststellen, ob tatsächlich ein Burnout vorliegt. Dafür gibt es verschiedene Tests, am häufigsten wird das sogenannte Maslach Burnout Inventory (MBI) verwendet. Darin enthalten sind 22 Fragen, die sich in erster Linie auf die Erschöpfung, die Depersonalisation und die eigene Leistungszufriedenheit des Betroffenen beziehen. Aber auch Prof. Burisch hat einen oft verwendeten Burnout-Test entwickelt.

Burnout: Welche Therapie hilft?

Da Burnout unbehandelt schlimmstenfalls zu Suizidgedanken führen kann, ist es wichtig, dass es so schnell wie möglich professionell behandelt wird. Anhand der Symptome und der Persönlichkeit des Patienten wird die Therapie individuell durchgeführt. Dabei kann zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie helfen, wie Prof. Dr. Stark erklärt: "Die Verhaltenstherapie geht davon aus, dass jedes Verhalten nach gleichen Prinzipien erlernt, aufrechterhalten und auch wieder verlernt werden kann. (...) Der Betroffene soll in die Lage versetzt werden, eigene – oft gewohnheitsmäßig ablaufende – Verhaltensmuster zu verändern, die bislang seinem Wohlbefinden im Wege stehen."

Zusätzlich können beispielsweise Medikamente in Form von Antidepressiva eingesetzt werden, wenn eine schwere Depression vorliegt.

Bei der Behandlung ist es maßgeblich, dass der Patient die Diagnose anerkennt und bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, inwiefern er selbst bei der Entstehung der Erkrankung eine Rolle gespielt hat. Ist der Betroffene erst in der Anfangsphase des Burnouts, können oft schon wenige Therapiesitzungen zu einer deutlichen Verbesserung der Selbstwahrnehmung und der Symptome führen. Dabei soll der Patient zum Beispiel lernen, seine eigenen Belastungsgrenzen eher zu erkennen und wie man Konflikte und Probleme besser lösen kann. Diese Kurzzeittherapie ist auch als Krisenintervention bekannt.

Folgende Methoden können bei der Therapie von fortgeschrittenem Burnout eingesetzt werden:

Kognitive Verhaltenstherapie (Form der Psychotherapie): Das Konzept soll dem Patienten dabei helfen, Verhaltensmuster zu erkennen, die zur Entstehung des Burnouts beigetragen haben und diese in einem zweiten Schritt zu verändern.

Verantwortungsvolle und gut ausgebildete Therapeuten sind die wichtigste Voraussetzung für eine Behandlung, die mehr nutzen soll als schaden. – Prof. Dr. Michael Stark

Kann ich einem Burnout vorbeugen?

Da theoretisch jeder ein Burnout erleiden kann, sollte auch jeder wissen, wie er einer Erkrankung vorbeugen kann – besonders jene, die nicht sehr stressresistent sind. Folgende Tipps und Methoden können dabei helfen, ein Burnout zu vermeiden:

Bedürfnisse beachten: Hier geht es vor allem um die Frage, was einem selbst wichtig ist: Viel Freizeit? Berufliche Aufstiegsmöglichkeiten? Anerkennung für Leistungen? Es ist wichtig, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen – sie sind genauso wichtig wie die von anderen. Scheitert ihre Umsetzung z. B. am Arbeitsumfeld, kann oft schon ein klärendes Gespräch mit dem Chef und/oder den Kollegen helfen.

Hinweis: Dieser Artikel wurde nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst und ärztlich überprüft.

