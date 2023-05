Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Einnahme eines einfachen Nahrungsergänzungsmittels die Gedächtnisleistung verbessert, was im Umkehrschluss bedeutet: Die Versorgung mit Nährstoffen hat einen größeren Einfluss auf unser Gehirn, als bisher angenommen.

Wenn wir älter werden, verschlechtert sich nach und nach auch die Leistung des Gehirns. Um dem entgegen zu wirken, soll es jedoch schon reichen, wenn wir pro Tag ein Multivitamin-Präparat zu uns nehmen. Das fanden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Columbia University in New York und des Brigham and Women's Hospital/Harvard in einer Studie heraus.

Kognitives Altern ist ein großes Gesundheitsproblem für ältere Erwachsene, und diese Studie legt nahe, dass es möglicherweise eine einfache und kostengünstige Möglichkeit gibt, älteren Erwachsenen dabei zu helfen, den Gedächtnisverlust zu verlangsamen.

Das erklärt Studienleiter Adam M. Brickman, Professor für Neuropsychologie an der Columbia Universität.

Verbesserung des Gedächtnisses hält über Jahre an

Um zu untersuchen, welchen Einfluss Nährstoffe auf unser Gehirn und die Gedächtnisleistung haben, wuden 3500 Proband:innen untersucht. Über einen Testzeitraum von drei Jahren sollten die Teilnehmenden im Alter von 60 Jahren oder älter entweder ein Multivitamin-Präparat oder einen Placebo einnehmen. Die Auswahl erfolgte zufällig. Am Ende eines jeden Jahres mussten sie außerdem eine Reihe von kognitiven Online-Tests absolvieren, um die Gedächtnisfunktion des Hippocampus zu prüfen. Also den Bereich, der durch die Alterung beeinträchtigt wird.

Nach einem Jahr stellten die Forschenden fest, dass sich die Leistung des Gehirns der Teilnehmer:innen, die ein Multivitamin-Präparat eingenommen hatten, verbesserte. Die Forscher:innen schätzen, dass die Verbesserung, die über die dreijährige Studiendauer anhielt, etwa drei Jahren altersbedingten Gedächtnisverlustes entsprach. Der Effekt war bei Teilnehmer:innen mit einer zugrundeliegenden Herz-Kreislauf-Erkrankung sogar noch ausgeprägter.

Es gab Hinweise darauf, dass Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglicherweise niedrigere Mikronährstoffwerte haben, die durch Multivitamine korrigiert werden könnten, aber wir wissen derzeit nicht wirklich, warum der Effekt in dieser Gruppe stärker ist.

Welche Vitamine konkret für die Verbesserung der Gedächtnisleistung sorgen, wurde jedoch nicht untersucht.

Gehirn reagiert möglicherweise empfindlicher auf Ernährung als angenommen

Demnach hat eine gesunde, ausgewogene Ernährung vermutlich größeren Einfluss auf unser Gehirn, als bislang vermutet. Dabei sei es nicht einmal unbedingt notwendig, herauszufinden, welcher spezifische Nährstoff dazu beiträgt, den kognitiven Verfall zu verlangsamen, sagt Lok-Kin Yeung vom Taub Institute for Research on Alzheimer's Disease and the Aging Brain an der Columbia University. Das Ergebnis, dass ein einfaches Nahrungsergänzungsmittel zur Verbesserung beitrage, sei ein sicherer, zugänglicher und erschwinglicher Ansatz zum Schutz der kognitiven Gesundheit bei älteren Erwachsenen, erklärt Co-Autorin JoAnn Manson, Leiterin der Abteilung für Präventivmedizin am Brigham and Women's Hospital.

Nahrungsergänzung besser nur nach Rücksprache mit Arzt einnehmen

Wichtig ist es den Forschenden, zu betonen, dass Nahrungsergänzungsmittel keineswegs eine gesunde Ernährung ersetzen können: "Obwohl Multivitamine im Allgemeinen sicher sind, sollten Menschen vor der Einnahme immer einen Arzt konsultieren."

Quellen: cuimc.columbia.edu