Schlafen mit Schlafmaske macht schlau, denn das Gehirn profitiert von der Dunkelheit. Das hat eine wissenschaftliche Studie herausgefunden.

Gerade jetzt, im Frühling und Sommer, wenn es früh hell wird, schlafen einige von uns in den Morgenstunden nicht mehr so gut oder wachen sogar früher auf als erwünscht. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen: Nicht nur das diffuse Licht in den Morgenstunden beeinflusst unseren Schlaf, sondern das Umgebungslicht im Schlafzimmer generell. Lichteinflüsse jeglicher Art können unseren Schlaf also stören.

Fitter, schneller, aufnahmefähiger

Nun haben Forscher:innen am internationalen "Cardiff University Brain Research Imaging Centre" in Wales untersucht, wie das Tragen einer Schlafmaske Gedächtnis und Aufmerksamkeit beeinflusst. Ergebnis ihrer Studie: Wer mit Augenmaske schläft, erzielt bei alltäglichen Aufgaben wie Lernen oder Autofahren positive Effekte.

Bei ihrem Experiment trugen knapp 100 18- bis 35-Jährige eine Woche lang jede Nacht eine Schlafmaske. In der darauffolgenden Woche schliefen sie ohne Maske. Auf je fünf Gewöhnungsnächte folgte am sechsten und siebten Tag kognitive Analysen. Diese zeigten eindeutig, dass die Personen, die nachts eine Schlafmaske trugen, am darauffolgenden Tag wacher waren: Sie zeigten eine verbesserte Gedächtnisleitung, mehr Aufmerksamkeit und eine schnellere Reaktionsfähigkeit. Die Erklärung: Personen mit Schlafmaske verbringen mehr Zeit im Tiefschlaf, was für das Gehirn förderlich ist.

Welche Schlafmasken sind zu empfehlen?

Es lohnt ich also, es mal mit einer Schlafmaske zu probieren und dieser auch etwas Gewöhnungszeit einzuräumen. Schlaf-Coach Martin Schlott empfiehlt im "Bayerischen Rundfunk" eine Maske, die keinerlei Druck auf die Augen ausübt, denn das könne den REM-Schlaf stören, in dem sich die Augen unter den Lidern bewegen. "Ich rate zu einer Schlafmaske, die entweder Halbmonde oder Kappen hat, die sich über die Augenlider wölben, oder Masken, die Polsterungen haben, dass die Augen frei sind, aber am Rand einen guten Lichtabschluss haben", so der Experte. Bleibt uns nur noch, allen Leser:innen erholsame Nächte und anregende Tage zu wünschen!