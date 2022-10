Die Liebe beflügelt unser Wesen auf vielerlei Weise. Laut rosaroter Forschung könnte uns das in dieser Zeit aktive Liebeshormon Oxytocin aber nicht nur mentale Vorteile, sondern auch körperliche liefern!

Das Liebeshormon, in Fachsprache Oxytocin genannt, hat einige Benefits, von denen wir profitieren können. Das Neurohormon wird, wie der Name schon vermuten lässt, vermehrt produziert, wenn wir die Liebe finden und wirkt in unserem Gehirn. Laut einer Studie der Michigan State University in den USA hat es neben wohlverdienter Glücksgefühle aber auch heilende Wirkungen, die sich positiv auf unsere Zellen auswirken könnten.

So kann sich das Liebeshormon auf dein Herz auswirken

Einem deiner wichtigsten Organe, dem Herz, tut Oxytocin anscheinend besonders gut. Die Forschenden fanden heraus, dass es ausgereifte Zellen im Epikard des Herzens stimulieren kann, was dazu führt, dass diese umcodiert werden und ähnlich einer Stammzelle heranreifen. Zuvor verlorene, schadhafte Zellen können so von den neu erschaffenen ersetzt werden. Eine Erkenntnis, die laut dem Wissenschaftsmagazin "Frontiers" künftig sogar bei der Regeneration des Herzens, beispielsweise nach einem Herzinfarkt, helfen könnte.

Auch vorherige Studien bestätigten bereits diverse positive Eigenschaften des Liebeshormons. So stärkt es beispielsweise unsere Beziehungen dadurch, dass es uns beim Aufbau von gegenseitigem Vertrauen hilft und sorgt für positive Gefühle in Zusammenhang mit Kunst, Sport oder Sex.

Wie macht das Liebeshormon das?

Oxytocin wirkt positiv auf unsere Zellen – und zwar auf die der äußeren Herzschicht, die daraufhin in den Herzmuskel migrieren. Dort werden sie zu Muskelzellen, die für die Kontraktion des Herzens zuständig sind. Die Regeneration dieser Zellen könnte deshalb bei einem beschädigten Organ neuen Therapieformen ermöglichen. Denn bei einem Herzinfarkt sterben die Zellen normalerweise in großer Anzahl ab. Getestet wurde die Wirkung des Liebeshormons an verletzten Herzen von Zebrafischen sowie menschlichen Zellkulturen. Zebrafische sind dafür bekannt, dass sie ihre eigenen Organe regenerieren können. Selbst dann, wenn ein Raubtier einen Teil davon isst, leben sie weiter. Sogar dann, wenn bis zu ein Viertel des Herzens verloren geht. Bei dem Fisch ist der Auslöser, der diesen Prozess gewährleistet, Oxytocin, das andere Zellen beeinflusst.

Weitere Forschung ist notwendig

Die Kraft des Liebeshormons, die der Zebrafisch sich zunutze macht, können wir uns möglicherweise auch im menschlichen Herz irgendwann aneignen. Allerdings nicht wie bei dem Fisch auf natürliche Weise, sondern mithilfe von Therapieformen oder Medikamenten. "Oxytocin wird bereits vielseitig in der Medizin eingesetzt, es für Patient:innen nach einem Schaden am Herzen einzusetzen, ist daher nicht zu weit hergeholt. Selbst wenn die Herzregeneration nur partiell ist, könnten die Vorteile enorm sein", erklärt der leitende Autor Aitor Aguirre im Wissenschaftsmagazin. "Im nächsten Schritt müssen wir uns nun die Oxytocingehalte in Menschen nach einem Herzschaden ansehen." Ein Problem dabei sei, dass das Liebeshormon sehr kurzlebig sei und die Effekte dadurch gestört werden könnten, so der Forscher. Weitere Untersuchungen seien darum notwendig, um dieses Problem anzugehen.

Verwendete Quelle: Frontiers