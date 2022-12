Ein guter Start in den Tag macht glücklich – doch zu welcher Uhrzeit sollten wir uns dafür am besten den Wecker stellen?

Wer um diese Uhrzeit aufsteht, ist am glücklichsten

Power-Start Wer um diese Uhrzeit aufsteht, ist am glücklichsten

Um 4, um 8 oder um 10? Um welche Uhrzeit stehen besonders glückliche Menschen auf? Eine Studie hat das herausgefunden und auch die Gründe dafür erforscht – im Video erfährst du die Ergebnisse.

Ein ausgewogenes Frühstück, wenig Stress und genügend Schlaf: Längst ist bekannt, dass ein guter Morgen die Basis für einen erfolgreichen Tag ist. Doch Forscher haben jetzt dank einer Studie mit mehr als 1000 Probanden herausgefunden, dass auch die Uhrzeit, zu der wir aufstehen, eine bedeutende Rolle für unser Glücksbarometer spielt. Denn Menschen, die um diese Uhrzeit in den Tag starten, fühlen sich gesünder, sind erfolgreicher und verdienen meist sogar deutlich mehr Geld. Auf welche Uhrzeit du also zukünftig am besten deinen Wecker stellen solltest, erfährst du im Video.