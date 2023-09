Das Älterwerden an sich können wir leider nicht verhindern. Doch laut einer Studie können wir unsere kognitiven Fähigkeiten im Senior:innenalter so verjüngen, dass sie mit Studierenden zu vergleichen sind.

Mit Ende 60 die Gehirnleistung eines jungen Erwachsenen haben? Ganz so funktioniert es wahrscheinlich nicht. Doch eine im Fachjournal "Aging & Mental Health" veröffentlichte Studie zeigt nun, dass wir mit bestimmten Aktivitäten die kognitiven Fähigkeiten wie die Aufmerksamkeit und die Gedächtnisleistung tatsächlich so trainieren können, dass sie mit denen junger Student:innen zu vergleichen sind. Und was müssen wir dafür tun?

Simultanes Lernen drei neuer Fähigkeiten

Im Alter wird es für viele immer schwieriger, neue Dinge anzugehen. Es kommen Fragen auf wie: Schaffe ich das noch? Was ist, wenn ich scheitere? Brauche ich das überhaupt? Diese Zweifel sind ganz natürlich – und doch sollten wir uns bemühen, ihnen nicht die Kontrolle zu überlassen. Denn die Studie der Neurowissenschaftlerin Rachel Wu und ihrem Team zeigt, wie gesund es ist, im Alter neue Hobbys zu lernen.

Konkret sind es laut den Ergebnissen drei Fähigkeiten, die wir im fortgeschrittenen Alter neu erlernen sollten – und zwar alle gleichzeitig, wie auch Kinder oder Studierende simultan lernen. Bei nur einer Fertigkeit kann der geistige Abbau zwar auch gestoppt oder zumindest verlangsamt werden, beim simultanen Lernen drei neuer Dinge verjüngt sich die kognitive Leistung hingegen enorm – und ist mit der junger Student:innen zu vergleichen.

Lernzeit von 15 Stunden pro Woche

Die Ergebnisse wurden anhand von Experimenten mit rund 30 Personen im Durchschnittsalter von Ende 60 ermittelt. Bei ersten Tests zu ihrer Gedächtnisleistung wurde festgestellt, dass die kognitiven Fähigkeiten bereits abgenommen haben. Anschließend eigneten sich die Testpersonen drei Monate lang 15 Stunden pro Woche (oder mehr) drei neue, selbst gewählte Fähigkeiten an. In Kursen und zuhause erlernten sie unter anderem, wie ein Tablet funktioniert, was beim Fotografieren wichtig ist oder sogar eine ganz neue Sprache.

In jedem der Fälle konnte eine deutliche Steigerung der kognitiven Leistung beobachtet werden – im Schnitt um das Zwei- bis Dreifache, teilweise sogar um noch mehr. Und extrem spannend und relevant: Der Effekt war auch nach einem Jahr noch weiterhin zu beobachten. Also worauf warten wir noch: Welche drei Fähigkeiten wollen wir in den nächsten Wochen neu lernen?

Verwendete Quellen: tandfonline.com, universityofcalifornia.edu