Ein sehr hohes Arbeitspensum über einen längeren Zeitraum kann Stress auslösen, der schnell in Überforderung endet. Wir zeigen dir, wie du mit dieser Überforderung umgehen kannst, um wieder effektiver zu arbeiten.

Die Ordner stapeln sich auf deinem Schreibtisch, die Chefin klopft ständig an und will etwas von dir, du schaffst es nicht, deine Aufgaben zeitnah zu erledigen und die To-do-Liste wird immer länger? Eine solche Stresssituation endet schnell in Überforderung – und keine Sorge, damit bist du nicht allein. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, wo man anfangen soll, kennen wohl die meisten Menschen.

4 Tipps, die bei Überforderung im Joballtag helfen

Es gibt glücklicherweise Wege, wie du mit stressigen Situationen umgehen kannst, damit sich das Gefühl der Überforderung gar nicht erst einstellt. Wichtig ist aber auch anzumerken, dass du unbedingt mit deiner:m Chef:in sprechen solltest, wenn die Arbeitsbelastung schlichtweg zu hoch ist. Denn wenn du einfach weiter machst wie zuvor, wird dein:e Vorgesetzte:r denken, dass du mit dem Pensum klar kommst. Im Video zeigen wir dir, wie du Überforderung umgehen kannst, um wieder effektiver zu arbeiten.

