Forschende der Paterson University of New Jersey haben kürzlich das gesündeste Lebensmittel der Welt gekürt. Und – Überraschung! – es ist keines der gehypten Superfoods.

Superfoods haben längst sämtliche Bowls und Porridges erobert und sind damit in aller Munde. Gojibeeren, Açaí, Chiasamen sind gesund, dennoch werden sie im Ranking um das gesündestes Lebensmittel der Welt von dem ein oder anderen Obst und Gemüse überholt.

Auf der Suche nach dem gesündesten Lebensmittel der Welt haben Forscher:innen der William Paterson University in New Jersey 41 Obst- und Gemüsesorten analysiert und miteinander verglichen. Hierbei wurde die Menge von 17 lebenswichtigen Nährstoffen, die in Lebensmitteln enthalten sind, untersucht und ins Verhältnis zur Kalorienanzahl gesetzt. Volle Punktzahl erreichte nur ein einziges Lebensmittel und das ist nicht nur hier bei uns beheimatet, sondern auch ganz einfach anzupflanzen: Die Brunnenkresse!

Underdog als Spitzenreiter unter den Lebensmitteln

Die unscheinbare Heilpflanze erreicht in der Studie auf 100 Kalorien 100 Prozent der empfohlenen Tagesdosis der 17 Nährstoffe und damit als einzige die volle Punktzahl. Auf den weiteren Plätzen im vorderen Bereich finden sich Chinakohl (91,99 Punkte), Mangold (89,27 Punkte), Rote Bete (87,08 Punkte) und Spinat (86,43 Punkte). Das gesündeste Obst ist die Zitrone, die es immerhin auf Platz 28 schaffte.

Unter den 41 untersuchten Lebensmitteln, welche die Kriterien erfüllten, befanden sich nur sieben Obstsorten. Das heißt jedoch nicht, dass Apfel, Banane und Co. nicht gesund sind, die Liste wurde jedoch nach strengen Kriterien erstellt, die andere weit besser erfüllten.

Brunnenkresse: Was macht sie zum Superfood?

Brunnenkresse (auch Wasserkresse genannt) ist reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Schon 100 Gramm genügen, um den Großteil des Tagesbedarfs an Vitamin C zu decken. Damit schlägt die unscheinbare Pflanze sogar Vitamin C-Bomben wie Zitronen oder Paprika. Doch nicht nur das: Brunnenkresse enthält zudem große Mengen an Eisen, Kalzium, Kalium, Vitamin K, Anitoxidantien und Magnesium und ist damit nicht nur gesund für Knochen und Muskeln, sondern auch für unser Gehirn. Bei Erkältung wirken die ätherischen Öle hustenlösend. Antioxidantien senken das Krebsrisiko und darüber hinaus soll sie entgiftende, blutreinigende und verdauungsfördernde Eigenschaften haben.

Brunnenkresse einfach anbauen

Das Beste: Jede:r kann sie mit wenig Aufwand und wenig Geld im Garten oder sogar auf dem kleinsten Balkon ziehen. Brunnenkresse ist nicht besonders anspruchsvoll. Das einzige, was ihr wirklich wichtig ist: Sie liebt es feucht. Ihre Erde sollte daher bestenfalls nicht austrocknen. Ob im Garten oder auf dem Balkon im Blumentopf – Brunnenkresse gedeiht mit ausreichend Wasser überall. Am liebsten mag sie Halbschatten.