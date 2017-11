Flow-Yoga: Energie im Fluss

Wo ist sie denn schon wieder hin, unsere Energie? Wenn es draußen dunkler und kälter wird, verabschiedet sie sich gern mal in den Winterschlaf und lässt uns müde und schlapp zurück. Eine fließende Yoga-Einheit kann jetzt Wunder wirken, um unsere Speicher wieder aufzuladen.

Was bedeutet Flow-Yoga?

Das Besondere daran: Man macht zwischen den einzelnen Yoga-Übungen keine Pause, sondern geht von einer Asana fließend in die nächste. Atmung und Bewegung verschmelzen, so kommt man in einen dynamischen Flow. Der Effekt: Es entstehen Wärme und Energie im Körper, das aktiviert den Stoffwechsel, versorgt die Zellen, trainiert das Herz-Kreislauf-System und reinigt den Körper. Bestes Beispiel dafür ist der klassische Sonnengruß.

Vor allem aber beruhigt es den Geist: Ein Yoga-Flow ist wie eine Meditation in Bewegung. Man kommt zur Ruhe, der Kopf kann abschalten. Gerade Menschen mit einem hektischen Alltag fällt es auf diese Weise oft leichter als ganz in die Stille zu gehen wie bei einer klassischen Meditation. Ganz wichtig ist auf jeden Fall die tiefe Atmung. Man atmet mehr Energie ein als aus. Der Körper speichert diese zusätzliche Lebensenergie, das Prana, dann in den sieben Energiezentren, den Chakren.

So funktioniert das Flow-Yoga:

Das Weg zum Ziel für mehr Energie sieht wie folgt aus: Einsteigerinnen absolvieren alle Übungen einmal im Fluss, ohne Pausen. Die Sequenzen schließen nahtlos aneinander an. Fortgeschrittene können ruhig zwei bis drei Runden hintereinander machen. Trainiert im Atemrhythmus und zieht euren Bauchnabel mit jeder Ausatmung in Richtung Wirbelsäule, um den Effekt zu intensivieren.

Ideal sind drei bis vier Yoga-Einheiten pro Woche. Wer sich lieber einzelne Asanas heraussucht, gar kein Problem: Dann einfach etwas länger halten (5 bis 8 Atemzüge).

Hier geht es zu den Flow-Yoga-Übungen:

1. Warm-up

Aus der Rückenlage die Hände auf die Knie legen und sanft zur Brust ziehen. Die Knie langsam kreisen, je drei Atemzüge pro Richtung. In den Vierfüßlerstand kommen, die Hände unter den Schultern, die Knie unter den Hüften.

Mit der Einatmung ins Hohlkreuz kommen, mit der Ausatmung den Rücken runden, insgesamt fünf Atemzüge. Aus dem Vierfüßlerstand die Knie vom Boden abheben, den Po in Richtung Decke strecken und in den herabschauenden Hund kommen. Auf der Stelle treten, dabei die Knie im Wechsel leicht beugen, etwa fünf Atemzüge lang.

Tipp: Wer mag, hängt drei Runden Sonnengrüße hinten ran.

2. Krieger - Teil 1

Aus dem herabschauenden Hund mit der Einatmung das rechte Bein gestreckt nach oben anheben und mit der Ausatmung in einer fließenden Bewegung den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände bringen. Auf die Fingerspitzen stützen. Den linken Fuß leicht ranziehen und die linke Ferse 45 Grad nach innen drehen. Den Oberkörper einatmend mit gestreckten Armen zur Decke anheben, das vordere Knie bleibt beim Hochkommen über dem Sprunggelenk gebeugt, das Becken zeigt nach vorn.

Den Krieger 1 einen Atemzug halten, dann beim Ausatmen das vordere Bein strecken und gleichzeitig den Oberkörper und Arme zu Boden sinken lassen. Die Nase geht zum Knie, die Handflächen oder Fingerspitzen berühren den Boden, der Kopf ist locker. Einatmen. Mit der nächsten Ausatmung das vordere Bein wieder beugen und noch tiefer sinken in den tiefen Ausfallschritt. Mit der Einatmung die gestreckten Arme wieder über den Kopf bringen, zurück in den Krieger 1. Beim Ausatmen das vordere Bein wieder strecken, der Oberkörper sinkt mit geradem Rücken zum vorderen Bein.

Dreimal wiederholen.

3. Krieger - Teil 2

Aus dem Krieger 1 mit der Ausatmung den hinteren Fuß auf den Fußbal­len aufstellen, den Oberkörper vorbeugen und die Fingerspitzen neben dem vorderen Fuß auf den Boden bringen. Mit der nächsten Ausatmung den Oberkörper wieder aufrichten, die Arme hängen locker runter. Das hintere Knie beugen und die linke Hüfte ganz leicht nach vorn schieben.

Mit der Einatmung das hintere Bein strecken und leicht hochkommen, mit der Ausatmung wieder beugen, das Knie dabei kurz über dem Boden halten. Drei Durchgänge.

4. Gedrehter Ausfallschritt

Das hintere linke Knie zum Boden bringen, der vordere Fuß bleibt aufgestellt, das rechte Knie über dem Sprunggelenk. Die rechte Hand auf dem Oberschenkel abstützen, den Oberkörper nach rechts drehen und den linken Ellenbogen an die Außenkante des Knies bringen. Jetzt die Handflächen vor der Brust in der Gebetshaltung zusammenlegen. Drei Atemzüge halten.

Dann die Hände neben den vorderen Fuß stellen, das hintere Bein strecken und den Fuß nach hinten stellen in die Liegestützhaltung. Von dort in den herabschauenden Hund kommen, zwei Atemzüge nehmen und dann die Krieger­-Flows 1 und 2 und den gedrehten Ausfallschritt auf der anderen Seite machen.

5. Seitlicher Bogen

Aus dem herabschauenden Hund wieder in die Liegestütz­ haltung kommen, einen Atemzug halten. Jetzt mit der Ein­atmung die Füße hüftweit aufstellen, beide Fersen nach links drehen und dabei den oberen Arm vom Boden abheben. Mit der Ausatmung den Po zu den Fersen schieben und die Knie beugen. Mit der Einatmung die Beine und den rechten Arm strecken, die Schulter zieht weg vom Ohr. Drei Durchgänge.

Mit der Ausatmung über die Liegestützhaltung in den herabschauenden Hund zurückkommen. Zwei Atemzüge halten. Seitenwechsel.

6. Sphinx

Aus der Liegestützposition lang auf dem Boden ablegen, die Füße sind umgeklappt, die Beine dicht nebeneinander, Arme gestreckt nach vorn. Nun die Ellenbogen unter die Schultern ziehen. Mit der Einatmung den Oberkörper anheben, das Herz öffnen und die Schultern wegziehen von den Ohren. Die Beine drücken aktiv in den Boden. Einatmen. Mit der Ausatmung den Körper hochdrücken, der Po geht in Richtung Decke, der Blick zum Bauchnabel, die Schulterblätter ziehen auseinander.

Mit der Einatmung zurück in die Sphinx kommen, mit der Ausatmung in die vorherige Position. Drei Durchgänge. Anschließend kurz in der Bauchlage ausruhen und die Stirn auf den Handrücken ablegen.

7. Bogen

Aus der Bauchlage die Knie anwinkeln und mit den Händen die Fußgelenke greifen - Füße und Beine bleiben hüftweit. Jetzt die Füße und den Kopf anheben. Die Zehenspitzen schieben zur Decke, der Fußspann drückt in die Hand. Die Schultern ziehen weg von den Ohren. Der Bauch ist angespannt und auf den Boden gedrückt.

Das Herz ist weit, der Blick geht schräg nach vorne auf die Matte. Drei bis fünf Atemzüge halten, ruhig in den Brustkorb atmen. Ablegen. Drei Wiederholungen.

8. Halbes Kuhgesicht

In die Kindhaltung kommen: Die großen Zehen berühren sich, die Knie sind hüftbreit auseinander, der Oberkörper ist nach vorn abgelegt, die Stirn berührt den Boden, die Arme liegen locker neben den Beinen. Fünf Atemzüge halten.

Den Oberkörper aufrichten, das Gesäß zur Seite und die Füße nach vorn bringen. Das rechte Bein gerade nach vorn strecken, das linke abgewinkelte Bein über das rechte schlagen, sodass die Knie übereinander stehen und den Oberkörper nach vorn lehnen. Drei Atemzüge halten.

Seitenwechsel. Dann das obere rechte Bein nach hinten abwinkeln, Ferse Richtung Po, den linken Unterarm neben das lang gestreckte linke Bein auf den Boden legen. Den Brustkorb nach rechts öffnen, der rechte Arm geht lang über den Kopf, Schulter weg vom Ohr. Drei Atemzüge, dann Seitenwechsel.

9. Zum Schluss: Shavasana

Auf den Rücken legen, Augen schließen, alle Muskelanspannungen und Gedanken loslassen und sechs Minuten lang dem tiefen Atem nachspüren.

