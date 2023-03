von Julia Ballerstädt Je nachdem, wo wir uns im Zyklus befinden, braucht unser Körper unterschiedliche Nährstoffe. In Pralinen verpackt, schmecken die nicht nur lecker, sie heben auch unsere Stimmung.

Heißhunger auf Schoki, Chips und Süßkram vor der Periode kennt wohl jede. Doch auch während der anderen Zyklusphasen merkst du vielleicht manchmal, dass du bestimmte Gelüste hast oder willst einfach zwischendurch mal was kleines, süßes snacken, das aber nicht gleich als Zuckerbombe daherkommt, sondern bestenfalls deinen Körper während des Zyklus unterstützt und gut tut? Dann haben wir hier 3 Snacks parat, die du dir gönnen kannst und die dabei sogar noch was Gutes für dich tun.

Schlechte Laune wegfuttern?

Schlaf, Stress, Bewegung, Alkohol – unser Hormonhaushalt wird von vielen Faktoren beeinflusst. Ein wesentlicher und meist unterschätzter ist unsere Ernährung. Vor allem in der Lutealphase, der Phase bevor die Periode einsetzt, leiden viele Frauen unter Stimmungsschwankungen, Unterleibsschmerzen und Gelüsten nach Süßem. Kein Wunder, dass wir da vor lauter Verzweiflung zur Tafel Schokolade greifen. Ist auch vollkommen ok, geht aber auch gesünder und trotzdem lecker. Plus: Im besten Fall lindern diese drei kleinen Naschis auch noch die PMS-Beschwerden.

1. PMS-Pralinen

Was du brauchst:

150 g Walnüsse

125 g Cashewmus

125 g Agavendicksaft

1 Prise Salz

3 Tafeln Zartbitterschokolade (je höher der Kakaoanteil, desto besser)

So wird's gemacht:

Cashewmus, Salz und Agavendicksaft zu einer Paste verrühren. Einen Teller oder ein kleines Brett mit Backpapier belegen (Achtung! Es muss in den Gefrierschrank passen) und mit einem Teelöffel kleine Kleckse von der Paste verteilen. Jeweils eine Nuss auf die Klekse setzen und etwa eine Stunde in das Gefrierfach stellen. Kurz vor Ablauf der Zeit die Schokolade im Wasserbad schmelzen, Nusshäufchen aus dem Gefrierfach hineintauchen und nochmals in den Kühlschrank geben, bis sie komplett ausgehärtet sind.

Warum tun sie gut?

Cashewkerne und dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil enthalten L-Tryptophan. Das ist eine Aminosäure, die unser Körper braucht, um selbst den Neurotransmitter Serotonin herstellen zu können, der wiederum für gute Laune sogt und die Stimmung verbessert. Gerade in der Lutealphase, in der unser Serotoninspiegel abflacht, können wir das also richtig gut gebrauchen.

2. Gefüllte Schokodatteln

Das brauchst du:

15 Datteln

7 TL Erdnussmus

15 g dunkle Schokolade (je höher der Kakaoanteil, desto besser)

etwas Zimt

So wird's gemacht:

Einfach Datteln falls nötig entsteinen und mit einem halben Teelöffel des Nussmuses füllen. Danach Schokoloade über dem Wasserbad schmelzen und anschließend etwas über die Datteln geben. Ein wenig Zimt drüber streuen und schmecken lassen.

Warum tun sie gut?

Datteln sind reich an Ballaststoffen. Sie unterstützen deine Verdauung und lassen im Gegensatz zu anderen Süßigkeiten deinen Blutzuckerspiegel eher langsam ansteigen. Die dunkle Schokolade wirkt krampflösend, da sie viel Magnesium enthält, ebenso wie das Nussmus, das zusätzlich durch den hohen Anteil an Proteinen und Fetten die Bildung von Hormonen unterstützt. Tryptophan ist ebenfalls in den Datteln und der Schokolade enthalten. Der Seelenschmeichler Zimt rundet das ganze mit seiner Wärme ab, die vor und während der Periode immer gut tut.

3. Bliss Balls

Was du brauchst:

100 g Datteln (entsteint) oder Aprikosen (du kannst auch mischen)

50 g weiße Mandeln

25 g Kokosraspeln

1 TL Mandelmus

500 g Zartbitterschokolade mit hohem Kakaoanteil

Kokosraspeln zum Drüberstreuen

Prise Salz

So wird's gemacht:

Mandeln im Mixer häkseln und zur Seite stellen. Datteln im Mixer zerkleinern und zu den Mandeln geben. Masse mit Nussmus, Salz und Kokosraspeln mischen. Wenn die Masse zu trocken ist, noch etwas Nussmus oder etwas Kokosöl hinzufügen. Anschließend mit feuchten Händen Bällchen formen und im Kühlschrank für eine Stunde kaltstellen. Schokolade im Wasserbad schmelzen, die Bällchen hineintunken und Kokosraspeln drüberstreuen. Danach nochmals in den Kühlschrank geben bis die Schokolade fest ist.

Warum tun sie gut?

Datteln, Nüsse, Kokos und dunkle Schoki sind eine unschlagbare Kombi. Sie enthalten Proteine, Magnesium und boosten unseren Serotonin-Spiegel. Dass die kleinen Balls lecker sind, müssen wir eigentlich nicht mehr sagen, oder?

Alle drei Naschis schmecken auch super ohne PMS.