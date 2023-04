Den besonderen Frauen in unserem Leben mit Eucerin DANKE sagen!

© Eucerin

Mit dieser Anti-Age-Pflege von Eucerin schlagen Herzen höher! Bereiten Sie Ihren Lieblings-Frauen eine Freude und verschenken Sie mit Hyaluron-Filler-Produkten ein Gefühl von Wellness für zuhause.

Geburtstage, Weihnachten, Ostern – es gibt zahlreiche Anlässe, seinen Lieblings-Frauen eine Freude zu bereiten. Einer dieser Anlässe ist den einzigartigen Frauen in unserem Leben gewidmet – am 14. Mai geben wir etwas zurück und schenken unseren Liebsten das, was im Alltag oft zu kurz kommt: unsere Wertschätzung.

Mit Eucerin sagen auch wir am 14. Mai DANKE: Danke an alle Mütter, Schwiegermütter und Stiefmütter da draußen. Danke, dass ihr jederzeit an unserer Seite seid. Danke, dass ihr Euch immer Zeit für uns nehmt. Danke, dass ihr uns das Gefühl gebt, gehört zu werden.

Um allen Müttern an diesem besonderen Tag auch mal eine Auszeit zu geben, bietet Hautpflegeexperte Eucerin den Geschenke-Suchenden passende Ideen, um die tägliche Anti-Age-Hautpflege unserer Liebsten in ein persönliches Wellness-Programm zu verwandeln.

Deshalb verlost Eucerin zum Muttertag ein Verwöhnpaket, bestehend aus einer Hyaluron-Filler Elasticity LSF 30 Tagespflege, einem Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum und einer Hyaluron-Filler +3x Effect Intensiv-Maske im Wert von insgesamt 90€.

Egal ob für sich selbst oder zum Verschenken: die Hyaluron-Filler + Elasticity LSF 30 Tagespflege bietet mit Lichtschutzfaktor 30 eine Anti-Age-Pflege, die selbst tiefe Falten mildert, die Elastizität der Haut verbessert und Altersflecken korrigiert. Die samtig weiche Textur der Tagespflege verleiht der Haut ein intensiv gepflegtes, geschmeidiges Hautgefühl. Der Kollagen-Elastin-Komplex, eine leistungsstarke Kombination aus Arctiin und Kreatin, stimuliert die Kollagenproduktion und verbessert damit die Elastizität der Haut.

Das Hyaluron-Filler + Elasticity 3D Serum von Eucerin stellt eine optimale Ergänzung zur Routine dar und mildert selbst tiefe Falten effektiv. Der patentierte Wirkstoff Thiamidol® sorgt für eine ebenmäßigere sowie strahlendere Haut und mildert Altersflecken effektiv. Zudem enthält das 3D Serum Arctiin, einen pflanzlichen Pflegewirkstoff, der die Kollagenproduktion in der Haut stimuliert, um die Haut fester und elastischer zu machen.

Die Hyaluron-Filler + 3x Effect Intensiv-Maske spendiert der Haut nach einem langen Tag ein verwöhnendes Wellness-Programm und sorgt in nur fünf Minuten für einen sofort sichtbaren Pflegeeffekt. Die Tuchmaske ist einfach aufzulegen und fühlt sich angenehm und erfrischend an. Sie enthält hoch konzentrierte Hyaluronsäure, mildert Fältchen und spendet intensive Feuchtigkeit – für ein jüngeres und strahlenderes Aussehen.

© Eucerin

Gewinn: Eucerin Anti-Age Verwöhnpaket zum Muttertag im Wert von 89,95€

Anbieter: Eucerin

Teilnahmeschluss: 23.05.2023