Kaugenuss sorgt er für eine kurze Auszeit und Frische im Kopf.

Zuckerfreier Kaugummi ist für Stefanie Giesinger der perfekte Alltagsbegleiter, der in stressigen Situationen einen kleinen Frische-Moment schenkt. Besonders in Momenten, die mehr Fokus erfordern, greift sie gerne zu einem Dragée. "Kaugummi ist mein kleines Ritual in vielen Momenten des Tages. Selbst wenn ich am Handy oder Laptop arbeite, stecke ich automatisch ein EXTRA in den Mund", teilt die 27-Jährige, die ihre Expertise in Fashion und Beauty mit über fünf Millionen Followern teilt.

Wie Stefanie vertrauen viele auf den positiven Kau-Effekt, um für die nächste Herausforderung bereit zu sein. Laut einer aktuellen Studie nutzen 56 Prozent der Deutschen Kaugummi als Life-Hack, um sich besser zu konzentrieren. 63 Prozent fühlen sich durch das Kauen leistungsfähiger, 58 Prozent sogar selbstbewusster – sei es vor einem wichtigen Meeting, beim informellen Brainstorming, konzentriertem Arbeiten am Computer, Lernen, vor einem Vortrag oder einem Bewerbungsgespräch.

Egal ob unterwegs, zu Hause, im Beruf oder an der Universität: Kaugummi ist ein vielseitiges Multitalent. Er bietet nicht nur Kaugenuss und eine kurze Auszeit für einen frischen Kopf, sondern dient auch als praktische Zahnpflege für zwischendurch und ist zeitgemäßer denn je. Regelmäßiges Kauen nach dem Essen, Trinken oder einem Snack kann die tägliche Zahnpflege unterstützen, Zahnverfärbungen vermeiden und das natürliche Weiß der Zähne bewahren. Stefanie Giesinger schwört darauf: "Ich habe EXTRA immer und überall dabei, fühle mich einfach wohl damit als kleinen Frischekick, und dann geht es weiter."

