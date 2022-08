Spinatschachtel oder Joghurtbecher: Wer Lebensmittelverpackungen richtig entsorgt, hilft die Umwelt zu schützen! Erfahre hier, wie das geht, und gewinne einen von zwei Wesco-Abfallsammlern.

Verpackungen schützen Lebensmittel. Doch was tun, wenn sie leer sind? Damit Lebensmittelverpackungen recycelt werden können, müssen sie richtig getrennt und entsorgt werden. Das schont Klima und Ressourcen: Laut einer Studie des Öko-Instituts werden durch die Verwertung von Glas-, Papier- und Leichtverpackungen in Deutschland jährlich 1,95 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente eingespart! Und so hilfst Du mit:

© Initiative „Mülltrennung wirkt“/Marcella Merk

Basics für den Küchenalltag

Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialien wie Getränkekartons gehören in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack. Papier, Pappe und Karton kommen in die Altpapiertonne. Glasflaschen und Glasbehälter werden, nach Farben sortiert, in Altglascontainer eingeworfen.

So trennst Du noch besser

Deckel ab: Joghurtbecher & Co.

Der leere Joghurtbecher aus Kunststoff gehört in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Aber bitte gut trennen: Kunststoffbecher und Aludeckel einzeln einwerfen. Die Papierummantelung kommt ins Altpapier. Grundsätzlich gilt für alle Verpackungen: Deckel, Alu- oder Sichtfolie, zum Beispiel von der Käseverpackung, abmachen, danach die Bestandteile in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack entsorgen.

© Wesco

Die Zerreißprobe: Spinatschachteln & Co.

Spinat, Pommes oder Pizza: Verpackungen von Tiefkühlprodukten bestehen aus verschiedenen Materialien und werden unterschiedlich entsorgt.

Zum Beispiel Tiefkühlspinat: Ist die Verpackung aus Pappe, kommt sie in die Altpapiertonne. Ist sie mit Kunststoff beschichtet, gilt sie als Verbund und gehört in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Das lässt sich einfach testen – mit einer kleinen Zerreißprobe: Bleibt an der Abrisskante Folie zurück, ist die Verpackung ein Fall für die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Das sind auch Tüten aus Folienkunststoff wie bei Pommes Frites und Kunststoff- oder Aluschalen von Fertiggerichten. Und die Pizzaverpackung aus dem Supermarkt? Die Umverpackung aus Papier kommt ins Altpapier, die dünne Schutzfolie in den Verpackungsabfall.

© Wesco

Trenne Deine unterschiedlichen Abfälle mit einem stylischen Doppelmülleimer! Gemeinsam mit der Designmarke Wesco verlost die Initiative „Mülltrennung wirkt“ insgesamt zwei „Big Double Master Mülleimer“ in der Farbe Schwarz. Der moderne Abfallsammler verbindet Design mit Funktionalität: Er ermöglicht die Trennung von Abfällen in zwei 20-Liter-Einsätzen. Dank seiner schmalen Form passt der Big Double Master perfekt in Ecken oder Nischen.

Du möchtest mehr über richtige Abfalltrennung wissen? Weitere Tipps und Informationen findest Du hier.

© Initiative „Mülltrennung wirkt“

Teilnahmeschluss ist der 26.09.2022.

Gewinn: 2 x Wesco Big Double Master – Mülltrenner in der Farbe schwarz im Wert von je 159,-€

Anbieter: Initiative "Mülltrennung wirkt" und Wesco

Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich.

Jetzt mitmachen!