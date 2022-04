Es ist so leicht, vegan zu genießen: Die Produkte von Food for Future by PENNY sind der ideale Begleiter für die Osterküche.

Zu den Osterfeiertagen darf geschlemmt werden. Ob Brunch, Kaffeekränzchen oder ausgiebiges Festessen – wenn die Liebsten zusammenkommen, wird die Festtagstafel reich gedeckt.

Doch was tun, wenn Familienmitglieder auf rein pflanzliche Ernährung setzen? Mit PENNY Food for Future ist das kein Problem, denn das vegane Sortiment vereint alles, was das Genießerherz höherschlagen lässt. So muss niemand auf das heiß geliebte Oster-Gebäck verzichten: Mit dem Food For Future Haferdrink und der veganen Schokolade ist es ruckzuck vegan zubereitet. Die vegane Schokolade ist zudem ein perfektes Geschenk fürs Osterkörbchen. Wer beim Backen gerne Ei-Ersatz verwendet, sollte zukünftig in den PENNY-Regale Ausschau halten: Dort ist die Alternative zur tierischen Variante bald dauerhaft im Sortiment.

© PENNY Food for Future

Für besonders viel Freude bei den Ostervorbereitungen verlost PENNY 5 Pakete, bestehend aus einer Küchenmaschine von Klarstein sowie einem PENNY-Gutschein im Wert von 50 €.

Weitere Informationen gibt es unter www.penny.de/foodforfuture.

Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2022

Anbieter: PENNY Food for Future

© PENNY Food for Future



