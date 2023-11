Exklusive Gutschein-Bundles für die perfekte Leseecke mit rebuy und Cocoli!

Jetzt mitmachen und gewinne deine neuen Lieblingsbücher samt einer gemütlichen Lese-Lounge für die langen Winterabende!

In dieser Saison dreht sich alles um Komfort und Entspannung und wir möchten sicherstellen, dass du die ultimative Leseoase in deinem Zuhause schaffst. Was gibt es Schöneres, als in einer warmen Decke eingekuschelt, ein köstliches Getränk in der Hand, in die Seiten eines fesselnden Buches einzutauchen?

Für wahre Bücherliebhaber ist die Leseecke der heilige Ort in den eigenen vier Wänden. Was fehlt, sind die perfekten Möbel und passende Lektüre.

Gemeinsam mit dem angesagten Berliner Interior-Startup COCOLI und dem nachhaltigen Recommerce-Pionier rebuy verlosen wir zwei exklusive Gutschein-Bundles im Gesamtwert von jeweils 300€, um dein privates Leseerlebnis perfekt zu machen.

Die beliebtesten Bücher © rebuy recommerce GmbH

Seit einigen Jahren steigt das Bewusstsein dafür, dass digitale Dauerbeschallung auch schädlich sein kann. Ständige Erreichbarkeit und die Flut an Informationen können uns stressen. ‚Digital Detox‘ und die mentale Gesundheit werden priorisiert. Gerne wird dabei zum Buch gegriffen, um abschalten zu können.

Dabei liegen gebrauchte Bücher besonders hoch im Trend. Egal, ob du ein Freund von Klassikern, Romanen, Sachbüchern oder Krimis bist, bei rebuy.de/ findest du geliebte Bücher, die nur darauf warten, von dir ein zweites Leben zu bekommen. Stöbere in der riesigen Auswahl und stelle dir deine Lieblingsbücher mit wenigen Klicks zusammen. Es muss auch nicht immer der neueste Bestseller sein. Du erhältst hier auch seltene Bücher, die im Handel nur schwer zu finden sind, hochwertige Kinderbücher, fremdsprachige Bücher, Fachbücher und Schulbücher. Alle gebrauchten Bücher wurden sorgfältig auf Qualität geprüft und von Experten bewertet. Zusätzlich bietet rebuy nicht nur nachhaltige Leseerlebnisse, sondern auch eine breite Auswahl an wiederaufbereiteter Elektronik sowie anderen Medien wie zum Beispiel Videospiele oder CDs.

Entdecke unsere Riesenauswahl © rebuy recommerce GmbH

Mit dem Gutschein von cocoli.com/de/ hast du zusätzlich die Möglichkeit, hochwertige Designer-Möbel in dein Zuhause einziehen zu lassen und deine Leseecke in einen Ort der Gemütlichkeit zu verwandeln. Als Community for Conscious Living steht COCOLI für nachhaltiges Wohnen und zeitlosen Stil und möchte nicht nur eine ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft etablieren, sondern auch großartiges Interiordesign zu einem fairen Preis für alle zugänglich machen. Dafür arbeitet COCOLI eng mit Marken und Händlern zusammen, um Ausstellungsstücke und B-Ware wieder in den Umlauf zu bringen. Auch preloved Designermöbel und kuratierte Vintage-Schätze von Privat bekommen eine zweite Chance – anstatt sie zu entsorgen und unseren Planeten mit der Herstellung neuer Möbel zusätzlich zu belasten. Beide Unternehmen verbindet also ihre Leidenschaft für Nachhaltigkeit und die einfache Art und Weise, hochwertige Produkte zu finden und zu kaufen.

Verpass nicht die Chance, deine Leseecke in einen stylischen Rückzugsort zu verwandeln!

Teilnehmen ist ganz einfach:

Angaben zum Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 25. Dezember 2023.

Wir verlosen 2x Gutschein-Bundles für die perfekte Leseecke mit rebuy und Cocoli im Wert von je 300 €.

Anbieter: rebuy recommerce GmbH & COCOLI GmbH