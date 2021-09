Slippery

Eine schlüpfrige Angelegenheit von der wir nicht genug bekommen. Slip Dresses bleiben auf ewig die ideale Begleitung an Tagen, an denen es schnell gehen muss. Farbe und Muster bringen Schwung in den Alltag oder machen den Strandspaziergang zum Runway. Wenn's kühl wird ziehen wir den dicken Strickpullover drüber und unsere Lieblings-Overknees. Kleiner Fun Fact: Michelle Obama ist ebenfalls ein Fan des Labels!



Slip dress: Daily Paper, "Lunoh Dress", ca. 150 Euro.

Mehr