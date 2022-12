Weihnachten steht vor der Tür und somit ist es an der Zeit, sich neben Weihnachtsmarktbummel und Plätzchenbacken endlich Gedanken um das diesjährige Christmas-Outfit zu machen.

Mutter-Tochter-Special zur Vorweihnachtszeit

Passend zum dieswöchigen "Shopping-Queen“-Motto inklusive Mutter-Tochter-Special widmen wir uns hierzu mal (be)sinnlichen Outfits, die etwas für jedes Alter sind. Sinnlichkeit kann dabei natürlich von jeder Person ganz individuell betrachtet werden.

Glanz und Gloria

Bei diesem Outfit kommt definitiv Partystimmung auf und die kann man an Weihnachten doch immer gebrauchen. Das Fest der Liebe und Besinnlichkeit darf gerne auch durch ein paar Feierakzente ergänzt werden. Heidi und Leni Klum zeigen, wie dies outfittechnisch auch als Mutter-Tochter-Duo super funktioniert. Ihre silbernen Glitzerkleider versprühen den nötigen Glamour und werden von farblich passenden Heels ergänzt. Kombiniert mit Silberschmuck wird dies zum tollen Outfit für die nächste Weihnachtsfeier.

Schick in Spitze

Schauspielerin Emilia Schüle zeigt, wie edel Spitze aussehen kann. Ihr Maxirock verleiht, besonders in Kombination mit der von ihr gewählten weißen Cropped-Bluse, einen edlen Touch. Wer sich an Heiligabend gerne schick machen möchte kann sich also problemlos an Spitzenoutfits austoben. Egal, ob schwarz oder ein hellerer Farbton – den gewollten edlen Effekt wirst du damit auf jeden Fall versprühen. Und je nach Kombination deines Outfits kann dies auch mehr und mehr (be)sinnlich wirken.

Akzente in Metallic und Leder

Lou-Anne, diesjährige Gewinnerin von "Germany’s Next Topmodel“, macht es gemeinsam mit ihrer Mutter vor. Warum nicht mal etwas Neues wagen? Das Silber-Metallic ihres Looks passt farblich perfekt zur Weihnachtszeit und kann so super als Inspiration für dein Outfit dienen. Wer es farblich lieber schlicht und dunkel mag, aber dennoch Akzente setzen möchte, kann sich an ihrer Mama Martina orientieren. Ihr dunkles Styling wird durch die Lederriemen zum richtigen Eyecatcher und beschert definitiv (be)sinnliche Vibes.