Gute Neuigkeiten zum Wochenstart! Modedesigner Guido Maria Kretschmer verkündet auf seinem Instagramprofil die zukünftigen Sendetermine für "Guidos Deko Queen".

Gute Nachrichten für Fans von "Guidos Deko Queen"! Auch, wenn es sich hierbei erst einmal um Wiederholungen handelt: Vox verkündet eine Programmänderung auf seinem Sender und versüßt damit Guido und seinen "Deko Queens" die Nachmittage. Denn auch, wenn es in den kommenden Wochen keine neuen Folgen geben wird, muss niemand auf die tägliche Dosis gute Laune im TV verzichten.

Unter dem Motto "Der erste Eindruck zählt – mache deinen Flur zum Blickfang!" (Wiederholung von Folgen aus der dritten Staffel) treten die Kandidatinnen ab Montag, 21. November, gegeneinander an. Am Freitag, 25. November, wird dann die "Deko Queen" gekürt.

Zukünftige Sendetermine von "Guidos Deko Queen"

Und auch in den kommenden Wochen kommen Fans von Guido Maria Kretschmer voll auf ihre Kosten. Hier seht ihr die zukünftigen Sendetermine inklusive Mottos im Überblick:

28.11.22-02.12.22: "Room with a view – mache dein Fenster zum Blickfang des Raums!", 16 Uhr auf Vox.

05.12.22-09.12.22: "Wall Art – Mache deine Wand mit einer Tapete zum Star des Raumes!", 16 Uhr auf Vox.

"Guidos Deko Queen" am Wochenende

Und was bietet sich beim anstehenden, kalten Winterwetter besser an, als das Wochenende gemütlich auf der Couch vor dem Fernseher zu verbringen? Das denkt sich auch Guido und versorgt alle Fans der "Deko Queen" auch am Samstag mit Nachschub.

10.12.22 "Happy Herbst – hol dir die Schönheit der Jahreszeit nach Hause!", 12:55 Uhr auf Vox.

17.12.22 "Lebensveränderung – neues Leben, neuer Raum!", 12:55 Uhr auf Vox.

Guido