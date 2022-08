von Rachel Brozowski "Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Guido: "Das tut einfach nichts für sie!"

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Sie bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

2. August 2022

Guido: "Das tut einfach nichts für sie!"

Diese Woche heißt es bei "Shopping Queen": "Sommer im Büro: Zeige, wie du die heißen Tage stilsicher meisterst!" Ein sehr passendes Thema, denn diese Woche erwarten uns wieder extrem heiße Tage. Da gilt es, sich vorm Kleiderschrank Gedanken für ein passendes Outfit zu machen, damit man nachmittags im Büro nicht zu sehr leidet. Toll, dass wir uns also bei den Kandidatinnen vielleicht den ein oder anderen Style abschauen können.

Den Anfang am Montag machte Kandidatin Anna und wählte für ihren Sommer-Bürotag einen femininen Look aus weißem Kleid, Gürtel und Sandalen. Eigentlich gut, fand Guido Maria Kretschmer, doch leider machten die ausgewählten Accessoires seiner Meinung nach das schöne Kleid zunichte.

„Das Top ist so ein Killer, das macht das Kleid so schön kaputt. Der Gürtel zieht es für mich definitiv runter. Die Tasche tut auch nichts", so Guidos Urteil zu Annas Wahl. Auch die Frisur passte dem Designer nicht. Ein Pferdeschwanz sei viel besser gewesen als offenes Haar. Verständlich: Wenn die Temperaturen die 30-Grad-Marke überschreiten, möchte man das Haar nicht gern im Nacken kleben haben.

Von den anderen Kandidatinnen bekam Anna immerhin insgesamt 30 Punkte.

Wenn Ihr auch Inspiration braucht: Hier könnt ihr ein paar Büro-Outfits für heiße Tage sehen.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

