"Shopping Queen" "Shopping Queen"-Kandidatin Guidos zukünftige Schwiegertochter?

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

22. August 2022

"Shopping Queen"-Kandidatin Guidos zukünftige Schwiegertochter?

Tag eins bei "Shopping Queen" in Duisburg. Unter dem Motto "Lässig in Leinen! Zeige uns, wie cool der Trendstoff ist!", läutet Kandidatin Amara die Woche ein. Die ist heute nicht nur auf der Suche nach dem perfekten Outfit, sondern auch nach dem Mann fürs Leben. Ob sie dafür sogar in Guidos Familie fündig wird? Gemeinsam mit Freundin Augusta geht es für die gebürtige Nigerianerin auf Shopping-Tour.

Nach einer Sporteinheit in der Umkleidekabine wird es am Ende noch einmal richtig eng für die angehende Krankenpflegerin. "Die Kleine ist fertig! Das war zu viel", kommentiert Modedesigner Guido Maria Kretschmer Amaras Schlussspurt. Ob sie es schafft, ihrem Look beim Friseur in knapp fünf Minuten den letzten Feinschliff zu verpassen, ist zu sehen am Montag, 22. August um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

