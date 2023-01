"Shopping Queen": Abflug mit Kandidatin Masha

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Abflug mit Kandidatin Masha +++ Jokerwoche in Frankfurt am Main +++

"Shopping Queen" 2023: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

11. Januar 2022

Abflug mit Kandidatin Masha

Halbzeit bei "Shopping Queen" in Frankfurt am Main. Kandidatin Masha steht schon auf der Startbahn, denn die gelernte Flugbegleiterin ist heute an der Reihe. Auch sie muss ihren Look zum Wochenmotto "Stiefelzeit - sei der Konkurrenz mit deinen neuen Stiefeln einen Schritt voraus!" shoppen. Begleitet wird sie dabei von ihrer Freundin Marie. Die Frage aller Fragen richtet sich aber natürlich auch heute an die 44-Jährige: Wird sie den Joker nehmen? Ihre Mitstreiterinnen schätzen Masha richtig ein, denn wer ein monatliches Shoppingbudget von 1000 Euro hat, der wird sich wohl – besonders bei diesem Motto – den Joker nicht entgehen lassen. Masha entscheidet sich also für 700 Euro und drei Stunden Zeit.

Bei ihr Zuhause entdecken ihre Konkurrentinnen ihre Sammlung von beachtlichen 46 Kapitänsmützen, die natürlich direkt anprobiert werden. Zeitgleich begibt sich Masha auf Stiefelsuche. Wird sie sich für einen Cowboystiefel entscheiden und einen ganz neuen Look zeigen? Ob sich die Wahl für den Joker für sie am Ende auszahlen wird und wie der finale Look von Masha aussieht, ist zu sehen am Mittwoch, 11. Januar um 15 Uhr auf Vox.

9. Januar 2023

Jokerwoche in Frankfurt am Main

"Shopping Queen" startet in die zweite Woche des Jahres und dafür hat sich Modedesigner Guido Maria Kretschmer etwas ganz Besonderes ausgedacht. Mit einer Jokerwoche schickt er seine Teilnehmerinnen auf die Straßen der Stadt, um ihr passenden Motto-Outfit zu shoppen. Das bedeutet die Chance auf 200 Euro mehr Budget, dafür aber eine Stunde weniger Zeit. Zu gewinnen gibt es wie immer 1000 Euro Preisgeld.

Den Anfang macht in dieser Woche die jüngste Kandidatin. Selin ist 21 Jahre alt und gelernte Friseurin. Sie ist heute die Erste, die ihr perfektes Outfit zum Motto "Stiefelzeit - sei der Konkurrenz mit deinen neuen Stiefeln einen Schritt voraus!" shoppen muss. Wichtig ist Guido Maria Kretschmer bei diesem Motto, dass ein klassischer Stiefel in Szene gesetzt wird, der mindestens den Unterschenkel bedeckt. Ob Selin da fündig wird? Begleitet wird sie von ihrer Mutter Güner, mit der sie sich zuhause sogar ein gemeinsames Ankleidezimmer teilt. Sie entscheidet sich für die 700 Euro Joker-Budget. Ob sich dieser Geldsegen auszahlt oder sie schlussendlich doch durch die reduzierte Shopping-Zeit unter Druck gerät, ist zu sehen am Montag, 9. Januar um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+