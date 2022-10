"Shopping Queen": Berliner Wochenmotto wird zur Herausforderung

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Berliner Wochenmotto wird zur Herausforderung +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

10. Oktober 2022

Berliner Wochenmotto wird zur Herausforderung

Eine neue Woche bricht an und somit zieht es "Shopping Queen" in eine neue Stadt. Die nächsten Tage werden fünf Kandidatinnen in Berlin unter dem Motto "Heiße Schnitte! Ziehe mit einem Cut-Out-Look alle Blicke auf dich!" von Modedesigner Guido Maria Kretschmer auf die Suche nach einem passenden Outfit geschickt.

Den Anfang macht die 23-Jährige Lio. Die Suche nach Cut-Out Kleidung gestaltet sich für sie jedoch schwierig und die Zeit beginnt gegen sie zu laufen. Wird ihre Shopping-Begleitung als gelernte Modedesignerin am Ende selber Hand anlegen müssen? Wie ihre Mitstreiterinnen den finalen Look der Studentin der Rechtswissenschaften bewerten, ist zu sehen am Montag, 10. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

