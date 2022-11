"Shopping Queen": Claudi: "Wäre ich ein Mann, würde ich mich heute Abend daten."

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Claudi: "Wäre ich ein Mann, würde ich mich heute Abend daten." +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

2. November 2022

Mittwoch bei "Shopping Queen" in Hannover. Es ist eine ganz besondere Woche, denn passend zum Motto "Hautnah – Style dich für ein Privatkonzert der Band Revolverheld!" steht am Freitag ein Besuch von der Band auf dem Programm. Die heutige Kandidatin ist Claudia, die sich für ihr Patenkind Rici als Begleiterin entschieden hat. Das Motto soll nach den Wünschen von Modedesigner Guido Maria Kretschmer rockig umgesetzt werden, dies entspricht jedoch gar nicht dem Style der 50-Jährigen Claudi. Wird sie sich trauen und bei "Shopping Queen" einen ganz neuen Weg einschlagen?

"Wäre ich ein Mann, würde ich mich heute Abend daten", kommentiert sie einen der Looks, den sie im ersten Laden anprobiert. Das klingt doch schon vielversprechend. Ob wir eine ganz neue Seite an Claudia kennenlernen werden und was ein Luftballon mit ihrem finalen Look zu tun hat, ist zu sehen am Mittwoch, 2. November um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

