"Shopping Queen": Das gab es bei "Shopping Queen" noch nie!

28. September 2022

Das gab es bei "Shopping Queen" noch nie!

Bergfest bei "Shopping Queen" in Hamburg. Heute ist die 34-Jährige Josi an der Reihe, um ihren Look zum Motto "Glamour Queen - Feiere den Moment mit dem Abendkleid deiner Träume!" zu shoppen. In vier Stunden hat auch sie 1500 Euro Budget und wird dabei von Freundin Jenny begleitet. Im ersten Laden ist die Hobby-Windsurferin vom Überangebot der Abendkleider allerdings überfordert.

Währenddessen passiert etwas, das es bei "Shopping Queen“ noch nie gegeben hat: Mitstreiterin Jetty macht die Sendung kurzerhand zur Kuppelshow und stellt Kandidatin Nadine ihren Vater vor. Ob daraus mehr werden kann? Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist von der Aktion jedenfalls ganz begeistert. Josi ist zeitgleich auf der Suche nach einer passenden Abendrobe und erleidet beim Friseur fast einen Nervenzusammenbruch: "Shopping Queen ist anstrengender als ein Rettungseinsatz“, erklärt die Rettungssanitäterin. Wie ihr endgültiger Look in Abendgarderobe aussehen wird, ist zu sehen am Mittwoch, 28. September um 15 Uhr auf Vox.

27. September 2022

Kandidatin Helga adoptiert Guido Maria Kretschmer?

Am Dienstag ist bei "Shopping Queen" in Hamburg eine alte Bekannte an der Reihe. Kandidatin Helga war bereits als Shopping-Begleitung ihrer Tochter auf Mallorca dabei und wurde damals von Guido zur besten Begleiterin in der Geschichte der Sendung ernannt. Seitdem steht nicht nur ein Abendessen zwischen Helga und Guido Maria Kretschmer aus – am liebsten würde die 72-Jährige den Modedesigner direkt adoptieren, der davon auch nicht abgeneigt zu sein scheint.

Begleitet wird sie heute von ihrer Tochter Sue und beide Frauen hoffen, ein schönes Kleid zum Wochenmotto "Glamour Queen - Feiere den Moment mit dem Abendkleid deiner Träume!" zu finden. Bereits im ersten Laden probiert Helga viele tolle Outfits an, doch liegen die im auf 1500 Euro erhöhten Budget der Jubiläumswoche? Zu sehen am Dienstag, 27. September um 15 Uhr auf Vox.

26. September 2022

Hammer-Motto bei "Shopping Queen" in Hamburg

"Shopping Queen" startet in eine neue Woche und stattet Hamburg einen Besuch ab. Zum zehnten Geburtstag der Sendung hat Modedesigner Guido Maria Kretschmer sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Unter dem Motto "Glamour Queen - Feiere den Moment mit dem Abendkleid deiner Träume!" stellt er den Kandidatinnen 1500 Euro Budget für ein einzigartiges Outfit mit Robe zur Verfügung.

Die 24-Jährige Jetty macht den Anfang. Begleitet wird sie von Freund Guido, den sie bei ihrer Teilnahme bei "Das perfekte Dinner" kennenlernte. Wird sie mit seiner Hilfe ein geeignetes Outfit finden? Ihre Mitstreiterinnen stellen währenddessen hohe Anforderungen an den finalen Look. Jetty befindet sich gegen Ende in einem Wettlauf mit der Zeit, so viel sei gesagt: Es geht um Sekunden. Ob sie es pünktlich und mit Abendrobe auf den Laufsteg schaffen wird, ist zu sehen am Montag, 26. September um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Guido