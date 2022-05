"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Diese Kandidatin überrascht alle +++ Dieses T-Shirt bringt Guido zum Lachen +++ Kandidatin in J.Lo-Look auf dem Laufsteg +++ Oh no! Shopping-Begleitung schneidet Outfit zu kurz +++ In dieser Stadt ist Shopping Queen zum ersten Mal +++

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Sie bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

20. Mai 2022

Diese Kandidatin überrascht alle

Tag 5 bei "Shopping Queen" in Zürich: Am Freitag ist Sandra am Start, um das Motto "Old school, but cool: Finde den perfekten Look rund um deine neue Schlaghose" zu erfüllen. Guido Maria Kretschmer und die Kandidatinnen staunen nicht schlecht, als die 55-Jährige ihre Wohnung zeigt und sich als richtiger Show-Star entpuppt. In ihrer Wohnung hängen Fotos, die die kaufmännische Angestellte in verführerischen Posen à la Mariyn Monroe zeigen, die einst für Werbeaufnahmen gemacht wurden. Prompt gibt sie auch eine Kostprobe und singt.

Und auch ihr Outfit am Ende überrascht alle. Die Kandidatinnen sind regelrecht geflasht, als Sandra über den Laufsteg kommt. Zwischendurch sah es nicht so aus, als käme am Ende ein überzeugendes Outfit heraus, denn immer wieder griff Sandra zu Kleidungsstücken und Accessoires, bei denen Guido ein eher erschrockenes Gesicht machte. Es wird also spannend zu sehen, wie sie den Twist schafft.

19. Mai 2022

Dieses T-Shirt bringt Guido zum Lachen

Diese Woche dreht sich alles um die Schlaghose, denn Guido Maria Kretschmer hat sich für seine "Shopping Queen"-Runde in Zürich das Motto "Old school, but cool: Finde den perfekten Look rund um deine neue Schlaghose" ausgedacht. Schon drei Kandidatinnen haben tolle Outfits auf dem Laufsteg präsentiert, die nicht so einfach zu toppen sind. Daher ist Donnerstags-Kandidatin Jennifer-Kim, die ihr Parfum gern auf ihr Outfit abstimmt, sichtlich aufgeregt. Einen genauen Plan für ihren Trip durch die City hat sie nicht, da ihre Shopping-Begleitung der Meinung ist, sie solle lieber ganz spontan entscheiden. Nur über eine Glitzerhose wäre sie froh, verrät die 32-Jährige.

Ihr Outfit für die heutige Shopping-Tour hat sie sich aber scheinbar genau überlegt, denn es passt perfekt. Die Juristin trägt ein weißes Guido-T-Shirt mit der Aufschrift "It's a Guido Girl". Kein Wunder, dass das dem Designer gefällt und ihn zum Lachen bringt. Ob auch ihr Outfit auf dem Laufsteg Guido ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird? Eines sei verraten: Es wird ein bisschen "Country-Feeling" geben ...

Jennifer-Kim und ihr Guido-T-Shirt. Passender geht es wohl nicht. © RTL / Constantin Ent.

18. Mai 2022

Kandidatin in J.Lo-Look auf dem Laufsteg

Kandidatin Raya hatte am Dienstag mit einem kleinen Desaster zu kämpfen: Das Oberteil, das ihre Shopping-Begleitung kürzer schneiden wollte, war am Ende viel zu kurz geraten. Trotzdem konnte sie auf dem Laufsteg ihre Konkurrentinnen überzeugen. Die waren mit kleinen Abstrichen von ihrem Look zum Motto "Old school, but cool: Finde den perfekten Look rund um deine neue Schlaghose" begeistert. "Wie J.Lo" wurde ihr Look kommentiert. Und eine gewisse Ähnlichkeit mit Pop-Diva Jennifer Lopez war ihr tatsächlich nicht abzusprechen.

Ein paar wenige Kritikpunkte gab es dennoch. So fehlte einigen Kandidatinnen eine Tasche zum Gesamtlook und Guido fand, dass das Outfit "nicht ganz fertig" wirkte. Trotzdem gab es am Ende 33 Punkte für Raya, nur einen Punkt weniger als für Montags-Kandidatin Nives.

17. Mai 2022

Oh no! Shopping-Begleitung schneidet Outfit zu kurz

Zum allerersten Mal überhaupt ist Guido Maria Kretschmer mit seinem Team von "Shopping Queen" in Zürich unterwegs. Am Dienstag darf Kandidatin Raya zum Thema "Old school, but cool: Finde den perfekten Look rund um deine neue Schlaghose" shoppen. Dafür nimmt sie Shopping-Begleitung Antonio mit, der ziemlich eifrig bei der Sache ist.

Das zeigt sich besonders dann, als Raya einen neuen BH braucht, da ihr eigener durch das Top zu sehen ist. Das geht bei "Shopping Queen" gar nicht, ist ein absoluter Regelverstoß! Die Zeit ist allerdings zu knapp, um sich auf die Suche nach einem neuen Büstenhalter zu machen. Ein schnell gekauftes Top soll die Lösung sein. Da dies jedoch zu lang ist, setzt Antonio kurzerhand die Schere an. Antonio, Raya und auch Guido sind geschockt, als sie das Ergebnis sehen: Leider gerät das gute Stück viel zu kurz. Wie wird Raya damit wohl auf dem Laufsteg aussehen?

16. Mai 2022

In dieser Stadt ist Shopping Queen zum ersten Mal

Kaum zu glauben, aber es ist so: Die Stadt, in der Guido Maria Kretschmer und "Shopping Queen" diese Woche gastieren, war noch nie Schauplatz der Erfolgssendung. Daher ist die Stimmung in dieser Wochenstaffel ganz besonders gut, in der fünf Frauen durch das hübsche Zürich in der Schweiz ziehen dürfen, um sich ein Outfit auszusuchen.

Das Wochenmotto verspricht jede Menge Spaß und es könnte auch ein bisschen funky werden: "Old school, but cool: Finde den perfekten Look rund um deine neue Schlaghose". Den Wochenauftakt macht Nives. Die 30-Jährige ist Influencerin und Social Media Consultant und weiß sicherlich ganz genau, wie man eine Schlaghose cool stylen kann. Es wird also spannend.

