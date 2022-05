"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: "Semi-gut": Das neue Motto könnte schwierig werden +++

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Sie bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

30. Mai 2022

"Semi-gut": Das neue Motto könnte schwierig werden

Diese Woche meldet sich "Shopping Queen" aus Stuttgart. Und man kann es nicht anders sagen: Diese Runde wird wirklich besonders speziell. Passend zum Thronjubiläum der Queen hat sich Guido Maria Kretschmer nämlich ein ganz besonderes Thema für die Kandidatinnen ausgedacht. "God save the Queen: Präsentiere einen royalen Look zum 70. Thronjubiläum der Queen" heißt es in den kommenden Tagen.

Für die Kandidatinnen kommt dieses Motto ziemlich überraschend und teilweise gibt es extrem entsetzte Gesichter, als das Motto verkündet wird. Denn was soll das heißen – ein royaler Look? Doch Guido stellt schnell klar: Es geht nicht darum, am Ende auszusehen wie die Queen. Bei der Outfit-Suche sollen sich die Teilnehmerinnen eher fragen, was sie anziehen würden, sollten sie von der Queen eingeladen werden. Gar nicht so einfach ...

Besonders schwer könnte es direkt für Montags-Kandidatin Carina werden. Sie steht total auf Street-Style und was sie sofort verrät: "Wo ich mich schwer tue, ist elegant zu sein. Das ist nicht so meins." Im Streetstyle würde man wohl eher nicht bei der Queen im Palast auflaufen, also ahnt Guido bereits: "Ich könnte mir vorstellen, dass sie das Motto so semi-gut findet." Da könnte er richtig liegen.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

Guido