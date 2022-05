Bitte, was?! Dieses schräge Motto verwirrt die Kandidatinnen

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Sie bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

9. Mai 2022

Hä was?! Dieses schräge Motto verwirrt die Kandidatinnen

Diese Woche geht es für Shopping Queen und Guido Maria Kretschmer nach Hannover, wo vier aufgeregte Kandidatinnen warten, welches Motto der Designer sich dieses Mal ausgedacht hat. Doch das sorgt prompt für Verwirrung und Irritation. "Eine Tüte Buntes! Baue einen extravaganten Look aus Karos, Streifen und Blumen", verkündet Guido und lässt die Frauen etwas ratlos zurück.

"Schwierig" und "furchtbar" sind die Reaktionen der Teilnehmerinnen. Man kann sich auch in der Tat vorstellen, dass dieses Motto gerade für diejenigen, die modisch lieber leisere Töne anschlagen, eine ordentliche Herausforderung sein dürfte. Für den Zuschauer umso besser: Sicherlich wird es lustig zu sehen, wie einige Kandidatinnen ihre modische Komfortzone verlassen müssen. Und: Die Laufsteg-Momente werden in jedem Fall interessant und bunt. Aber Achtung: Das Motto trägt jede Menge Grusel-Look-Potenzial in sich.

