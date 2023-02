"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Das Zeitmanagement bereitet Sängerin Melanie Probleme +++ Schweres Motto für Dortmunder Kandidatinnen – aber eine Siegerin steht für Guido schon fest.

"Shopping Queen" 2023: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

8. Februar 2023

Sängerin Melanie: Dortmunds Straßen bringen sie gewaltig ins Schwitzen

Mitte der Woche bei "Shopping Queen". Noch immer geht es für fünf Kandidatinnen unter dem Motto "Mix it, Baby! Kreiere einen coolen Look mit verschiedenen Materialien!" auf die Dortmunder Straßen, um einen geeigneten Look zu shoppen. Die heutige Teilnehmerin ist dabei keine Unbekannte, denn Melanie ist Sängerin und mit ihrer Partyband auf vielen Veranstaltung im Ruhrgebiet anzutreffen. Heute fokussiert sie sich ganz auf "Shopping Queen" und hat dafür extra Kekse im Kronen-Look gebacken. Die dreifache Mutter geht heute gemeinsam mit ihrer Freundin shoppen. Auch für sie gilt es, ein Outfit aus mehreren Materialien zusammen zustellen. Da sie etwas außerhalb wohnt, benötigt sie bis in die Dortmunder Innenstadt allerdings erst einmal eine halbe Stunde Fahrtzeit. Doch sie wird noch viel mehr Zeit investieren müssen, denn die Straßen Dortmunds werden ihr heute noch ganz schön zu schaffen machen.

Die 43-Jährige findet bereits im ersten Laden einen Mantel, der nicht besser zum Motto passen könnte. Das Kleidungsstück besteht bereits aus mehreren Materialien und wird deshalb direkt gekauft. Das läuft doch wie geschmiert! Als es jedoch zum Friseur gehen soll, steht Melanie vor einer schweren Entscheidung: Soll sie bei einer halben Stunde Restzeit wirklich eine zwanzigminütige Fahrt zu ihrer Friseurin auf sich nehmen? Sie entscheidet sich dafür und kommt so kurz vor Schluss noch einmal richtig ins Schwitzen. Ob Dortmunds Straßen mitspielen und wie Melanies finaler Look aussieht, ist zu sehen am Mittwoch, 6. Februar um 15 Uhr auf Vox.

6. Februar 2023

Guido über Zeynep: "Die wird 'Shopping Queen' werden!"

Der Beginn einer neuen Woche bedeutet bei "Shopping Queen" auch immer eine andere Stadt inklusive fünf neuer Kandidatinnen. In dieser hält das Shopping-Mobil im Ruhrgebiet, genau genommen in Dortmund. Kandidatin Nummer eins ist Zeynep. Bei ihrem Anblick haut Guido prompt eine gewagte Prognose heraus: "Die wird 'Shopping Queen' werden!" Ob er am Ende Recht haben wird? In Bochum studiert Zeynep Lehramt und möchte heute Dortmunds Boutiquen unsicher machen. Alles was es dafür noch braucht, ist bekanntlich ein Motto – und das lautet diese Woche: "Mix it, Baby! Kreiere einen coolen Look mit verschiedenen Materialien!"

Damit hat sich Modedesigner Guido Maria Kretschmer wahrlich kein leichtes Thema ausgedacht. Wichtig ist ihm dabei, dass seine Kandidatinnen mindestens drei verschiedene Materialien miteinander kombinieren. Um welche es sich dabei handelt ist vollkommen egal. Ob Leder, Samt oder Strick – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Begleitet wird Zeynep heute von ihrer besten Freundin. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Look. Der 26-Jährigen schwebt dabei ein Rock vor, den sie mit Pieces anderer Materialien kombinieren möchte. Gerne würde sie ihre Konkurrenz mit einem komplett anderen Look überraschen und etwas neues ausprobieren. Ob sie dies schaffen wird? Wie Zeyneps finales Outfit aussieht und wie ihre Mitstreiterinnen diesen bewerten, ist zu sehen am Montag, 6. Februar um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

