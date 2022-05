"Shopping Queen" Kandidatin wird ausgetauscht

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatin wird ausgetauscht +++ Eine Kandidatin verlässt die Sendung +++ Kandidatin zeigt ihre "Liebes-Lounge" +++ Dieses schräge Motto verwirrt die Kandidatinnen +++

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Sie bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

13. Mai 2022

Eine Kandidatin wird ausgetauscht

Wie am Donnerstag schon angekündigt, muss am Freitag eine Kandidatin ersetzt werden: Bianca ist leider krank geworden und kann nicht zurück in die Show kommen. An ihre Stelle rückt Jennifer, die ganz spontan zugesagt hat und damit nur einen einzigen Tag an "Shopping Queen" teilnimmt. Die Punkte für ihre Mitstreiterinnen darf die 48-Jährige gleich zu Beginn vergeben und sich dann auf ihre Shopping-Tour machen. Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester versucht auch sie, ein Outfit zum Thema "Eine Tüte Buntes! Baue einen extravaganten Look aus Karos, Streifen und Blumen" zu kreieren.

Der stressige Run durch die City von Hannover dürfte der Kosmetikerin nicht schwer fallen, immerhin ist sie eine richtige Sportskanone. Fünf Mal pro Woche macht Jennifer Sport und zeigt sich zu Hause auch direkt in einem ihrer Sport-Outfits - auch das hat Streifen und würde damit zum Teil zum Wochen-Motto passen. Am Ende wird es spannend, wer die Shopping-Krone mit nach Hause nehmen darf. Guido Maria Kretschmer vergibt heute seine Punkte und dann wird die Siegerin feststehen.

12. Mai 2022

Eine Kandidatin verlässt die Sendung

"Eine Tüte Buntes! Baue einen extravaganten Look aus Karos, Streifen und Blumen" – das hat Guido Maria Kretschmer sich diese Woche von seinen Kandidatinnen gewünscht. Am Donnerstag ist Jana dran, die ihren Stil als "sportlich, ein bisschen elegant und mit dem gewissen Etwas" beschreibt. Ihr Rauhaardackel Willi ist eine regelrechte Kampfmaschine, sagt sie. Und weil sie auch eine Kämpferin ist, glaubt sie, dass sie die Woche bei Shopping Queen auf jeden Fall gewinnt. Allerdings ahnt sie nicht, dass Mittwochs-Kandidatin 35 Punkte eingesammelt hat – stattlich!

Traurige Nachrichten gibt es allerdings auch: Freitags-Kandidatin Bianca ist krank geworden und wird nicht zurück in die Sendung kommen. Daher wird es für den letzten Tag dieser Runde Shopping Queen eine Ersatzkandidatin geben. Wir sind gespannt, wer das sein wird.

10. Mai 2022

Kandidatin zeigt ihre "Liebes-Lounge"

Nachdem Kandidatin Gloria am Montag 30 Punkte mit nach Hause nehmen konnte, ist am Dienstag Tänzerin Katrin an der Reihe. Auch sie muss zum Motto "Eine Tüte Buntes! Baue einen extravaganten Look aus Karos, Streifen und Blumen" ein passendes Outfit finden. Vorher präsentiert die 55-Jährige wie üblich ihr zu Hause und zeigt ihren prall gefüllten Kleiderschrank.

Darin befinden sich unter anderem viele interessante Outfits für ihren Job als Tänzerin. Tango, Flamenco und auch Bauchtanz sind Teil ihres Repertoires und die Zuschauer kommen direkt in den Genuss einiger Tanzeinlagen.

Auch ihre Schuhe werden zum Thema. Am liebsten trägt Katrin flache Schuhe, manchmal auch High Heels, doch die kommen, wie sie schmunzelnd sagt, meist nur in ihrer Liebes-Lounge zum Einsatz. Gemeint ist damit ihr großes Bett, über dem in großen geschwungenen Buchstaben das Wort "Liebes Lounge" prangt. Soso! Der Shopping-Ausflug mit Katrin dürfte angesichts dieser bunten, offenen und lustigen Einleitung interessant und unterhaltsam werden.

Shopping-Queen-Kandidatin Katrin zeigt stolz ihre Liebes-Lounge. © vox.de

9. Mai 2022

Hä was?! Dieses schräge Motto verwirrt die Kandidatinnen

Diese Woche geht es für Shopping Queen und Guido Maria Kretschmer nach Hannover, wo vier aufgeregte Kandidatinnen warten, welches Motto der Designer sich dieses Mal ausgedacht hat. Doch das sorgt prompt für Verwirrung und Irritation. "Eine Tüte Buntes! Baue einen extravaganten Look aus Karos, Streifen und Blumen", verkündet Guido und lässt die Frauen etwas ratlos zurück.

"Schwierig" und "furchtbar" sind die Reaktionen der Teilnehmerinnen. Man kann sich auch in der Tat vorstellen, dass dieses Motto gerade für diejenigen, die modisch lieber leisere Töne anschlagen, eine ordentliche Herausforderung sein dürfte. Für den Zuschauer umso besser: Sicherlich wird es lustig zu sehen, wie einige Kandidatinnen ihre modische Komfortzone verlassen müssen. Und: Die Laufsteg-Momente werden in jedem Fall interessant und bunt. Aber Achtung: Das Motto trägt jede Menge Grusel-Look-Potenzial in sich.

