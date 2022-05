"Shopping Queen" Fans empört über schlechte Bewertungen

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Fans empört über schlechte Bewertungen +++ Das gab' s noch nie: Guido bekommt Mode-Tipps von Kandidatin +++

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Sie bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

24. Mai 2022

Fans empört über schlechte Bewertungen

In Braunschweig ging am Montag Kandidatin Kathi über den Laufsteg und präsentierte ihr Outfit zum Thema: "Coole Kombi! Präsentiere einen angesagten Look mit Hoodie & Blazer!". Kathi trug zur Jeans einen weißen Cropped Hoodie und einen beigefarbenen Oversize-Blazer. Ein richtig toller Look, dachten sich viele Zuschauer:innen. Das sahen die Mitstreiterinnen in der Sendung allerdings anders. Von denen bekam Kathi nämlich insgesamt nur 30 Punkte. Ihnen gefiel entweder der Schmuck oder die Tasche nicht.

Auf Instagram überschlagen sich nun die Kommentare. Die Fans sind sauer darüber, dass Kathi so schlecht bewertet wurde. "Eine Unverschämtheit 7 Punkte, die sind so unfair diese Bewertungen!", heißt es da etwa. Oder: "7 Punkte weil Ohrringe und Tasche nicht gefallen, dafür zieht man 3 Punkte ab?? Finde ich schon unfair um ehrlich zu sein." Und tatsächlich ist es sehr fraglich, warum dieses Outfit so wenige Punkte bekommen hat.

Kathi hatte sich auf ihrem Shopping-Trip ordentlich ins Zeug gelegt und einen Shopping-Queen-Rekord gebrochen: Sie gab fast 200 Euro nur für ihren Schmuck aus. Dass der am Ende manchen nicht gefiel, ist schon schade...

23. Mai 2022

Guido bekommt Mode-Tipps von Kandidatin

Guido Maria Kretschmer und seine "Shopping Queen"-Kandidatinnen sind diese Woche in Braunschweig unterwegs. Für die Teilnehmerinnen hat der Designer ein lässiges Thema ausgesucht. "Coole Kombi! Präsentiere einen angesagten Look mit Hoodie & Blazer!".

Die Woche verspricht nicht nur cool und lässig, sondern auch sehr lustig zu werden. Das macht bereits Donnerstag-Kandidatin Melanie klar. Sie nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund und sagt über Guido: "Ein bisschen Bauch hat er ja. Ein wenig trainieren könnte er." Und anschließend hat sie gleich einen Modetipp für den Designer: "Wenn er so Shirts trägt, auf denen so viel drauf ist, das trägt halt auch noch auf. Er sollte ein bisschen kaschieren." Und Guido?! Der trägt es mit Fassung und – wie immer – mit einer großen Portion Humor. Als Melanie meint, sie hätte gern viele Punkte von Guido, sagt der lachend: "Ja, das hat sich jetzt schon erledigt." Es könnte also sehr unterhaltsam werden diese Woche.

