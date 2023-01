"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Guido Maria Kretschmer will Tochter der Teilnehmerin adoptieren +++ Autofreak Cathy startet in Aachen von der Pole-Position.

"Shopping Queen" 2023: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

25. Januar 2023

Kandidatin Domi: Zum Friseur geht's für sie nach Belgien

Halbzeit bei "Shopping Queen" in Aachen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist ganz begeistert von der Truppe der aktuellen Woche. Unter dem Motto "Fashion-Athletin! Präsentiere einen modischen Look mit sportlichen It-Pieces!" schickt er die Mädels in die Boutiquen der Stadt, um ein geeignetes Outfit zu shoppen. Dabei ist ihm wichtig, dass ein sportliches Teil zweckentfremdet wird, zeitgleich aber im neukreierten Look einen Hinweis darauf gibt, aus welcher Sportart es ursprünglich kommt. Das Motto hat es in sich, denn einfach ist diese Aufgabe definitiv nicht.

Die heutige Kandidatin ist Domi. Mit einem fröhlichen "Hallo, Habibi" begrüßt sie das Team und ist bereit für den Tag. Die 46-Jährige arbeitet als Intensivkrankenschwester und ist daher an Stresssituationen gewöhnt. Bei ihrer heutigen Aufgabe wird sie von ihrer Tochter Jule begleitet. Im Shoppingmobil äußert diese den dringlichen Wunsch, von Guido als Patenkind adoptiert zu werden. Der Modedesigner ist davon ganz begeistert und stellt sich direkt als zukünftiger Onkel zur Verfügung. Im Sportgeschäft geht es dann für das Mutter-Tochter-Gespann auf die Suche nach einem sportlichen It-Piece. Ihre Konkurrentinnen wünschen sich von Domi einen Rock oder ein Kleid – ob sie diesen Wunsch erfüllen wird? Da sie Haare und Make-up gerne bei ihrer bekannten Friseurin stylen lassen möchte, wird "Shopping Queen" kurzerhand international, denn es geht nach Belgien. Durch die Anfahrt stehen Domi dadurch nur noch elf Minuten zur Verfügung. Ob es in der Zeit klappt und wie ihr sportlicher Look aussehen wird, ist zu sehen am Mittwoch, 25. Januar um 15 Uhr auf Vox.

23. Januar 2023

Kandidatin Cathy – mit viel PS in die neue Woche

Wir starten in eine neue Woche bei "Shopping Queen". Der pinke Bus macht seinen nächsten Stopp in Aachen, wo es sportlich startet. Kandidatin Cathi macht nicht nur Pole-Dance, sie ist ein totaler Motorenfreak und designt beruflich Autos. Die Begrüßung ihrer Mitstreiterinnen beginnt direkt mit einer Überraschung, denn Cathy und ihre Konkurrentin Alina kennen sich bereits aus der Vergangenheit – da ist die Freude natürlich groß! Gemeinsam enthüllen die Teilnehmerinnen das dieswöchige Motto: "Fashion-Athletin! Präsentiere einen modischen Look mit sportlichen It-Pieces!" Modedesigner Guido Maria Kretschmer legt dabei auf das In-Szene-setzen des sportlichen It-Pieces besonderen Wert. Laufen, Ski oder Trekking – der Kreativität in Sachen Sportart sind keine Grenzen gesetzt. Wird Cathy ihrem Motto treu bleiben und auf den Autosport setzen? Einem Wochenstart mit viel PS steht definitiv nichts im Wege.

Gemeinsam mit Freundin Katja macht sich die 29-Jährige nun auf die Suche nach ihrem perfekten Outfit. Athleisure beschreibt Looks, die Eleganz und Sportlichkeit vereinen – das sollte für Cathy und Katja eigentlich kein Problem sein. Die Zwei kennen sich seit dem Kindergarten und können so auf eine langjährige Freundschaft zurückblicken. Werden sie Cathy nun auch gemeinsam zur "Shopping Queen" machen? Bei ihrem sportlichen It-Piece wird es dann sogar ganz individuell, denn Cathy lässt sich ihr gewähltes Trikot mit ihrem Namen beflocken. Was ihre Mitstreiterinnen zu diesem Look sagen, ist zu sehen am Montag, 23. Januar um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

Guido