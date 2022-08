"Shopping Queen": Großes Donnerwetter für Shopping Queen Kandidatin

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Großes Donnerwetter für Shopping Queen Kandidatin +++ Kurzhaarschnitt bei Shopping Queen? +++ Shopping-Tour bringt Kandidatin zum Weinen +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

18. August 2022

Großes Donnerwetter für Shopping Queen Kandidatin

Es ist Donnerstag und damit steht Bettina in den Startlöchern, um bei "Shopping Queen" auf Outfit-Suche zu gehen. Zuhause ist sie in Heiligenhaus und wohnt dort direkt auf dem Gelände eines Freibads, in das sie Guido kurzerhand zum gemeinsamen Wasserrutschen einlädt. Geshoppt wird heute in Essen, wo sie hofft, ihren perfekten Style zum Motto "Farbrausch! Zeige, wie perfektes Color-Blocking funktioniert!", zu finden.

Gemeinsam mit Freundin Janine geht es für die 53-jährige Kettenliebhaberin los. Wird sie es wagen und ihren Look mit Schalke-Farben kombinieren? Beim Friseur ist die frisch verlobte Tina dann ganz begeistert vom stilvoll um den Kopf gebundenen Carrétuch der Mitarbeiterin. Ob sie ihr dies abschwatzen kann, um ihr endgültiges Outfit abzurunden, ist zu sehen am Donnerstag um 15 Uhr auf Vox.

17. August 2022

Kurzhaarschnitt bei Shopping Queen?

Bergfest bei "Shopping Queen" im Ruhrpott! Heute startet Hülya und wird dabei begleitet von ihrem Freund Lukas. Mit dem Bus geht es in die Duisburger Innenstadt, wo sich die 31-jährige auf die Suche nach ihrem Outfit zum Motto "Farbrausch! Zeige, wie perfektes Color-Blocking funktioniert!" macht. "Das tut nichts für Dich", kommentiert Guido Maria Kretschmer ihren anfänglichen Versuch. Ob sie ihn noch von ihrem endgültigen Ergebnis überzeugen kann?

Eines ist jedenfalls klar: Je mehr Typveränderung, desto mehr Punkte. Und Hülya möchte davon natürlich so viele wie möglich bekommen. Dafür hat sie sich etwas ganz Besonderes vorgenommen. Es sei nur so viel gesagt: Schnipp schnapp. Hülyas Shopping-Tour ist zu sehen am Mittwoch um 15 Uhr auf Vox.

16. August 2022

Shopping-Tour bringt Kandidatin zum Weinen

Tag zwei bei "Shopping Queen" im Ruhrpott bricht an und damit ist es Zeit für Kandidatin Susanne ihren Style zum Thema "Farbrausch! Zeige, wie perfektes Color-Blocking funktioniert!" zusammen zustellen. Begleitet wird sie dabei von ihrem Sohn Ricardo, der von Farben nicht ganz so begeistert ist wie seine Mutter. Susanne ist heute auf der Suche nach einem Outfit, das sie nicht schon im heimischen Kleiderschrank hat. "Super", findet Designer Guido Maria Kretschmer, der begeistert ist, wie Susanne sich auf das Thema einlässt.

"Okay, das sieht ein bisschen verboten aus!", kommentiert der Sohn von "Shopping Queen"-Kandidatin Susanne. Das bringt sie zwar nicht zum Weinen, viele andere Dinge tun dies jedoch wenig später. Zu sehen am Dienstag, 16. August um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

