"Shopping Queen": Guido Maria Kretschmer stattet Kandidatin aus

7. Oktober 2022

Guido Maria Kretschmer stattet Kandidatin aus

Finale bei "Shopping Queen" in Karlsruhe. Am letzten Tag der Woche ist Susanne an der Reihe, um ihr Outfit zum Motto "Lederleicht – Überzeuge in deinem neuen Wildleder-Outfit!" zu shoppen. Auch sie entscheidet sich für den Joker, begleitet wird sie heute von Freundin Monika. Nachdem die Suche nach einem Wildleder-Look zäh beginnt, werden für die 54-Jährige dann sogar die Schaufensterpuppen einer Boutique ausgezogen. Wird die Traurednerin und Hochzeitssängerin ihre Mitstreiterinnen mit ihrem Look begeistern können?

Guido Maria Kretschmer dürfte bei der Bewertung etwas befangen sein, denn Susanne entscheidet sich beim Kauf ihres Schmucks für die Kollektion des Modedesigners. Zum Schluss steht dann natürlich noch die große Entscheidung an: Wer wird die siebte Shopping Queen von Karlsruhe? Die finale Punktevergabe ist zu sehen am Freitag, 7. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

6. Oktober 2022

Ehemann näht Kleid für Kandidatin?

Es ist Donnerstag und damit ist Kandidatin Anna bei "Shopping Queen" in Karlsruhe an der Reihe. Bei regnerischen selbst ernannten "Gewinner*innenwetter" macht sie sich auf die Suche nach ihrem Wildleder-Look, denn auch für sie lautet das Motto "Lederleicht – Überzeuge in deinem neuen Wildleder-Outfit!". Begleitet wird die 23-Jährige von ihrem Ehemann Jonathan, der ihr für eine anstehende Hochzeit aktuell ein Kleid näht – Modedesigner Guido Maria Kretschmer findet's super. Für Anna bleiben bei 700 Euro Budget nur drei Stunden Zeit für ihre Shopping-Tour in Karlsruhe, denn auch sie entscheidet sich für den Joker.

Die jüngste Kandidatin der Woche ist dabei sehr nervös. Dass der erste Laden dann kein Wildleder im Sortiment hat, macht dies natürlich nicht besser. Wird sie in der nächsten Boutique fündig? Annas Auftritt auf dem Laufsteg und die Bewertung ihrer Konkurrentinnen ist zu sehen am Donnerstag, 6. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

5. Oktober 2022

Mit Rippenbruch bei "Shopping Queen"

"Shopping Queen" macht diese Woche Halt in Karlsruhe. Mittwochs-Kandidatin Jenny steht bereits in den Startlöchern, um ihren Look zum Motto "Lederleicht – Überzeuge in deinem neuen Wildleder-Outfit!" zu shoppen. Obwohl die 32-Jährige vorherige Nacht nur drei Stunden Schlaf hatte, entscheidet sie sich für den Joker und hat damit zwar 200 Euro mehr Budget, aber dafür auch eine Stunde weniger Zeit. Zu allem Überfluss hat sie sich vor wenigen Tagen zudem einen Rippenbruch zugezogen. Ob dies ihren Tag beeinflussen wird?

Während ihre Konkurrentinnen darüber debattieren, ob Karlsruhe der Definition einer "Shopping-Metropole" gerecht wird, geraten Jenny und ihre Begleitung Marina in Stress. War die Entscheidung für den Joker doch ein Fehler? Beim Friseur bleiben der Besitzerin von 100 Jacken lediglich sieben restliche Minuten. Ob Jenny es in der vorgeschriebenen Zeit schaffen wird und was Modedesigner Guido Maria Kretschmer zu ihrem Look sagt, ist zu sehen am Mittwoch, 5. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

