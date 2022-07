"Shopping Queen" Guido verrät seinen Lieblingsort auf Ibiza

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Guido verrät Lieblingsort in Ibiza +++ Kandidatin kündigt komplette Typveränderung an +++

19. Juli 2022

Kandidatin kündigt komplette Typveränderung an

Tag 2 in der strahlenden Sonne gehört ganz alleine Shirin. Und die freut sich gewaltig. Und zwar nicht nur über das Motto "Peace, Love, Fashion! Kreiere ein modernes Hippie-Outfit!". Sondern auch über ihren Freund Daniel, der extra aus Mallorca anreist, um sie zu begleiten.

"Guido, was sagst du dazu, wenn ich die Haare braun färben würde?" Auch bei den anderen "Shopping Queen"-Kandidatinnen macht Shirin die große Ankündigung einer kompletten Typveränderung. Guido Maria Kretschmer ist begeistert. Aber ob sich Shirin das wirklich traut? Oder bleibt sie ihrem Look am Ende doch treu? Die Mitstreiterinnen sind gespannt. Aber nicht ohne eine Prise Skepsis!

Am Ende kann Shirin 32 Punkt ergattern. Zu sehen am Mittwoch, 13. Juli um 15 Uhr auf Vox.

18. Juli 2022

Shopping Queen das erste Mal auf Ibiza

Hola chicas en Ibiza! Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums von "Shopping Queen", findet der Wettkampf diese Woche auf der beliebten Urlaubsinsel statt. Wo andere zum Entspannen herkommen, wohnen die fünf Kandidatinnen und genießen Sommer, Sonne, Freiheit. Dazu gibt's dann auch direkt das passende Wochenmotto: "Peace, Love, Fashion! Kreiere ein modernes Hippie-Outfit!"

Auch Guido hat eine persönliche Verbindung zur dieswöchigen Location: "Ich war noch nie in meinem Leben so frei. Da gab's nur mich und Frank und das Jetzt." Und seine Lieblingsspots verrät der Designer auch ganz beiläufig. Beispielsweise Cala Pluma, einen kleinen Strand. Ob da noch weitere Geheimtipps für unseren nächsten Urlaub bei sind?

Ibizenkerin Selena (22) legt als Montags-Kandidatin den Start hin. Das Motto scheint ihr nichts auszumachen. Im Gegenteil: Sie freut sich und hat auch bereits einige Ideen, die sie den Teilnehmerinnen nicht verrät. Mit Mama als Shopping-Begleitung geht's im Bus durch die Insel!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

