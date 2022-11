"Shopping Queen": Herrenwoche bei "Shopping Queen" in Düsseldorf

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Herrenwoche bei "Shopping Queen" in Düsseldorf +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

21. November 2022

Herrenwoche bei "Shopping Queen" in Düsseldorf

Eine neue Woche bricht an und "Shopping Queen" macht Halt in Düsseldorf. Zum 22. Mal ist die Sendung hier zu Besuch und hat dieses Mal ein ganz besonderes Motto im Gepäck. Modedesigner Guido Maria Kretschmer schickt seine Kandidatinnen ab heute zu "Mann oh Mann! Kreiere das perfekte Outfit rund um ein Herren-It-Piece deiner Wahl!" in die Boutiquen der Stadt.

Den Anfang macht Simone. Die 24-Jährige hat ihre Kindheit in Florida verbracht und dort sogar an einigen Schönheitswettbewerben teilgenommen. Ihre Begleitung heute ist Freundin Angelika. Beim Herrenausstatter werden die Frauen direkt von hohen Preisen begrüßt. Wird dort etwas zu finden sein, was im Shopping-Budget von 500 Euro liegt? In vier Stunden versucht Simone ihr Outfit mit diesem Geld zu shoppen. Knöpfe mag sie in ihren Looks normalerweise gar nicht. Ob sie diese auch heute aus ihrem Look verbannen kann und wie ihr finales Catwalk-Outfit aussehen wird, ist zu sehen am Montag, 21. November um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

Guido