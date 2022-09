"Shopping Queen": Hochzeitsstimmung bei Kandidatin Lydia

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Hochzeitsstimmung bei Kandidatin Lydia +++ Bekommt diese Kandidatin tatsächlich null Punkte? +++ In Trekkingschuhen auf den Laufsteg? +++ Kandidatin wird ausgelacht! +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

22. September 2022

Hochzeitsstimmung bei Kandidatin Lydia

Der vorletzte Tag bei "Shopping Queen" in München ist angebrochen. Lydia ist mit 22 Jahren die jüngste Kandidatin der Woche und zeitgleich auch die Erste, die sich gegen den Joker entscheidet. Damit bleibt es für sie bei 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um ihren Look zum Motto "Ti amo, Milano! Glänze in deinem neuen Look neben Karolina Kurkova auf der Mailänder Fashion Week!" zu shoppen.

Ihren Konkurrentinnen überlässt die Wedding Plannerin währenddessen ihre Wohnung – nicht aber, ohne vorher noch eine Hochzeitstorte aufzutischen. Bei der Outfitsuche orientiert sie sich modisch an Hailey Bieber, wird ihr dies auch ohne Joker gelingen? Zu sehen am Donnerstag, 22. September um 15 Uhr auf Vox.

21. September 2022

Bekommt diese Kandidatin tatsächlich null Punkte?

Bergfest bei "Shopping Queen" in München. Es ist Joker-Woche und diese steht unter dem Motto "Ti amo, Milano! Glänze in deinem neuen Look neben Karolina Kurkova auf der Mailänder Fashion Week!". Kandidatin Christine begibt sich gemeinsam mit Schwester Birgit, die extra aus Wiesbaden angereist ist, auf Outfitsuche.

Auch Christine entscheidet sich für den Joker und hat somit bei 700 Euro Budget nur drei Stunden Zeit. Bedenkt sie dabei, dass sie etwas außerhalb Münchens wohnt und somit längere Fahrtwege hat? Wie bewertet Modedesigner Guido Maria Kretschmer ihren Look und kommt es tatsächlich zum Super-GAU und kassiert die Kettenliebhaberin für diesen null Punkte von ihren Konkurrentinnen? Zu sehen am Mittwoch, 21. September um 15 Uhr auf Vox.

20. September 2022

In Trekkingschuhen auf den Laufsteg?

Es ist Dienstag und "Shopping Queen" ist noch immer zu Gast in München – und das bereits zum 30. Mal in der 10-jährigen Geschichte der Sendung. Kandidatin Simone steht bereits in den Startlöchern, um ihren Look zum Wochenmotto "Ti amo, Milano! Glänze in deinem neuen Look neben Karolina Kurkova auf der Mailänder Fashion Week!" zu shoppen. Gemeinsam mit Partnerin Anna macht sich die 31-Jährige Autorin auf die Suche.

Auch sie zieht den Joker und hat somit mehr Geld, dafür aber weniger Zeit zur Verfügung. Wird ihr dies noch zum Verhängnis werden? Im Schuhladen bleibt Simone verdächtig lange vor dem Regal mit den Schuhen stehen, die in den Augen von Modedesigner Guido Maria Kretschmer wie "Trekkingschuhe" aussehen. Werden diese tatsächlich Teil ihres endgültigen Looks werden? Es bleibt spannend – zu sehen am Dienstag, 20. September um 15 Uhr auf Vox.

19. September 2022

Kandidatin wird ausgelacht!

Neue Woche, neues Motto. "Shopping Queen" macht Halt in München und für diese Stadt hat Modedesigner Guido Maria Kretschmer sich etwas ganz Besonderes überlegt: Es ist Joker Woche! Die steht unter dem Motto "Ti amo, Milano! Glänze in deinem neuen Look neben Karolina Kurkova auf der Mailänder Fashion Week!". Und für die Gewinnerin gibt es nicht nur 1000 Euro Preisgeld, sie darf gemeinsam mit einer Begleitung zur Fashion Week in Milano fahren und bekommt dazu noch Tickets für Guido Maria Kretschmers Show.

Montags-Kandidatin Lara zieht den Joker und hat damit drei Stunden Zeit und 700 Euro Budget. Gemeinsam mit Freundin Franzi geht es in den ersten Laden, in dem sie sich direkt für zwei Outfits entscheidet. Gebürtig kommt Lara aus Nordrhein-Westfalen, wird in München für ihr Bairisch nach eigenen Aussagen aber regelmäßig ausgelacht. Wird dies auch als Reaktion auf ihren finalen Catwalk-Auftritt folgen? Für welches Outfit sie sich entscheidet und wieso es auf dem Laufsteg zu einem Sturz kommt, ist zu sehen am Montag, 19. September um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

Guido