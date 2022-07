von Tari Weber Vier Kandidatinnen, die zusammen fast 2,5 Millionen Follower:innen schwer sind. Vier Themen. Jam-Skaterin Oumi Janta tauscht in diesem "Shopping Queen"-Special ihre Rollen gegen festes Schuhwerk.

Zehn Jahre "Shopping Queen". Das gehört gefeiert! Und zwar mit vielen Extras wie dem Influencer-Special. Hier treten vier Social Media Content Creator in Hamburg gegeneinander um 3000 Euro für einen guten Zweck an. Das Prinzip bleibt gleich, bis auf eine minimale Änderung: Unter dem Motto "Happy Holidays" bekommt jede ein eigenes Unterthema und muss zusätzlich ein Foto schießen, das den Look richtig in Szene setzt. Für Jam-Skaterin Oumi Janta geht es ab in die "Berge". Und das gefällt ihr mal so gar nicht, denn gehofft hatte sie eigentlich auf frische Meeresbrise und Strandspaziergang.

Mit diesem Video hat Oumi übrigens den Durchbruch auf Social Media geschafft! Über drei Millionen Klicks, die unter anderem zu 923 tausend Follower:innen führten, darunter Weltstars wie Alicia Keys. Doch da hat's nicht aufgehört. Zahlreiche Werbespots, Markenkooperationen, eine eigene Jam-Skate-Schule. Wow!

Oumi ganz privat

Das Besondere an "Shopping Queen" ist neben der Aufgabe auch immer ein ganz privater Einblick in das Leben der Protagonist:innen – und damit auch in ihre vier Wände. Und die sind bei Oumi in Kreuzkölln Berlin nicht "perfekt und langweilig". Das wäre der Jam-Skaterin nämlich zu kalt: "Wenn ich nachhause komme, möchte ich, dass meine Wohnung Charakter hat!". Der Inhalt ihres Kleiderschranks passt sich dem natürlich an. Zwischen Vintage Pieces und ausgefallenen Zweiteilern verrät sie, wie wichtig ihr Mode ist.

"Holz-Oumi"-Remix

Wenn Freundinnen, die sich lange kennen unter sich sind, dann geht die Post ab. Bei "Shopping Queen" wird mit Begleitung Aisha herzlich gelacht, viel gesungen und gezielt gewählt. Da kann selbst Stardesigner Guido Maria Kretschmer nicht anders als mitzumachen. In all der Euphorie wird zwischendurch auch mal kurz der Geldumschlag verloren. Und aus dem "alten Holzmichel" wird dann die "alte Holz-Oumi" in bayrischer Trachtenlederhose. Ganz klar, nicht nur was für alte weiße Männer! Da überlegt man doch glatt selbst eine zu kaufen. Sie wird ihren Worten auf jeden Fall gerecht: "Ich roll nicht nur smooth, ich kann mich auch smooth stylen."

Während andere Kandidatinnen sich zum Friseur abhetzen, kommt die Langzeitfreundin und Friseurin Rim zu Oumi. Schnell wird ihrem Look der letzte Schliff verpasst, ehe Oumi für ein Foto in die Maiglöckchen hüpft. Alles in allem: ein moderner Berg-Look, der definitiv Lust auf Trachtenlederhose macht. Und vor allem Balsam für die Seele ist: Drei Frauen, die lachen, Quatsch machen, stylen – lieben wir!