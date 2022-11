"Shopping Queen": Kandidatin Cara adoptiert Shopping-Begleitung?

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatin Cara adoptiert Shopping-Begleitung? +++ Elisabeth bricht beim Friseur in Tränen aus +++ Kandidatin Maria schockt mit tätowiertem Auge +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

17. November 2022

Kandidatin Cara adoptiert Shopping-Begleitung?

Donnerstag bei "Shopping Queen". Cara ist die heutige Kandidatin der Gruppe in Berlin. Die Schauspielerin und Sängerin ist ein bunter Vogel und begrüßt ihre Mitstreiterinnen im Partnerlook mit ihrer Shopping-Begleitung Emma. Diese ist nach eigenen Angaben adoptiert – ob die Frauen beim gemeinsamen Shoppen von ihrer Seelenverwandtschaft profitieren können und schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Caras Bühnenoutfits präsentieren sie schon gekonnt, da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Cara würde, wie sie ihren Konkurrentinnen verrät, gerne eine Aktentasche als Secondhand-Teil kaufen. Wird sie diese Ankündigung noch bereuen? Durch eine spendable Trinkgeldgabe wird beim Friseur neben der Zeit dann schlussendlich auch das Geld ziemlich knapp. Ob Cara es pünktlich auf den Laufsteg schaffen wird, ist zu sehen am Donnerstag, 17. November um 15 Uhr auf Vox.

16. November 2022

Elisabeth bricht beim Friseur in Tränen aus

Kandidatin Elisabeth steht in den Startlöchern, denn es ist Mittwoch bei "Shopping Queen" in Berlin. Die 48-Jährige geborene Bochumerin ist heute an der Reihe, um ihren Look zum Motto "Aus Alt mach Neu! Finde das perfekte Outift zu deinem Secondhand-Teil!" zu shoppen. Erfahrungen mit Secondhand Kleidung hat sie nicht, kann sich dabei jedoch auf ihre Freundin und Begleiterin Angela verlassen, die ganz begeistert mit ihr in den pinken Bus steigt. Elisabeth mag grau und trägt gerne Kleider – wird sie diese Vorlieben in ihren "Shopping Queen"-Look integrieren?

In ihrer Freizeit macht sie gerne Comedy und hat dabei bereits Bühnenerfahrung sammeln können. Vielleicht wird ihr dies ja bei ihrem Auftritt auf dem Catwalk in die Karten spielen. Beim Secondhand-Shopping das geeignete Teil in der richtigen Größe zu finden, kann schnell zum Problem werden, wie Modedesigner Guido Maria Kretschmer erklärt. Wird auch Elisabeth vor dem Dilemma stehen, dass nur Einzelstücke in fehlenden Größen vorhanden sind? Wieso sie beim Friseur in Tränen ausbricht und ob die Überforderung Auswirkungen auf ihren Look haben wird, ist zu sehen am Mittwoch, 16. November um 15 Uhr auf Vox.

14. November 2022

Kandidatin Maria schockt mit tätowiertem Auge

"Shopping Queen" zu Gast in Berlin – und das ganz getreu dem Motto "Shopping Green". Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat sich für die dieswöchigen Kandidatinnen ein ganz besonderes Überthema ausgedacht: "Aus Alt mach Neu! Finde das perfekte Outift zu deinem Secondhand-Teil!". Teilnehmerin Maria ist sofort Feuer und Flamme, was man von ihren Mitstreiterinnen jedoch nicht gerade behaupten kann.

Die 32-Jährige zieht mit ihrem Aussehen alle Blicke auf sich. Neben einer gespaltenen Zunge und entfernten Ohrläppchen hat sie sich zudem ihr Auge tätowieren lassen. Dies wird ihren finalen Look definitiv bunt strahlen lassen. Mit ihrer Mutter macht sie sich auf Outfit-Suche. Mit Secondhand-Looks hat die Influencerin und Tatowiererin bereits Erfahrung, ob ihr dies bei der Suche nach ihrem Laufsteg-Outfit helfen wird, ist zu sehen am Montag, 14. November um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

