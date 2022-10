"Shopping Queen": Kandidatin Catherina sorgt für Vater-Tochter-Spezial in Stuttgart

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatin Catherina sorgt für Vater-Tochter-Spezial in Stuttgart +++ Mutter-Tochter-Gespann bei "Shopping Queen" in Stuttgart +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

27. Oktober 2022

Kandidatin Catherina sorgt für Vater-Tochter-Spezial in Stuttgart

Es ist Donnerstag bei "Shopping Queen" in Stuttgart. Kandidatin Catherina aus Böblingen steht bereits in den Startlöchern, denn heute ist sie an der Reihe, um ihren Look zum Wochenmotto "Kokett im Bralette – Finde das perfekte Outfit rund um dein neues Trend-Wäscheteil!" zu kaufen. Die 31-Jährige Schuhliebhaberin entscheidet sich dabei für eine ganz besondere Shopping-Begleitung: Ihren Vater.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer teilt auch Catherina ein eigenes Bralette zu. Gemeinsam mit Papa Thomas geht es für sie anschließend los, um dazu einen Look zu kreieren. Dabei entscheidet sie sich jedoch für einen speziellen Ablauf, denn ihr Shopping-Tag beginnt beim Friseur. Wird sie diese Entscheidung später noch bereuen? Bei der anschließenden Outfitsuche steht sie dann vor einem Problem, denn die meisten Kleidungsstücke sind ihr zu groß. Ob sie etwas passendes findet und ob ihr Tag bei "Shopping Queen" am Ende doch noch ein Wettlauf gegen die Zeit wird, ist zu sehen am Donnerstag, 27. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

26. Oktober 2022

Mutter-Tochter-Gespann bei "Shopping Queen" in Stuttgart

"Shopping Queen" ist in dieser Woche zu Gast in Stuttgart. Für die 52-Jährige Jasmin geht es heute auf die Suche nach ihrem Outfit zum Motto "Kokett im Bralette – Finde das perfekte Outfit rund um dein neues Trend-Wäscheteil!". Das Besondere an dieser Woche: Jede Teilnehmerin bekommt von Guido Maria Kretschmer ein Bralette gestellt, zu dem ein passender Look kreiert werden soll. Die Inhaberin eines Reisebüros steht dem Motto jedoch noch kritisch gegenüber.

Jasmin bekommt ein elegant und zeitgleich aufregendes Bralette zugeteilt und ist damit sehr zufrieden. Als Begleitung dient heute ihre Mutter, die von allen als Shopping-Ikone betitelt wird. Beste Voraussetzungen also, um in vier Stunden einen geeigneten Look für 500 Euro zu kreieren. Wie Jasmins finales Outfit aussehen wird, ist zu sehen am Mittwoch, 26. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

