"Shopping Queen": Kandidatin Iryna mit rosa-roter Überraschung

30. November 2022

Kandidatin Iryna mit rosa-roter Überraschung

Modedesigner Guido Maria Kretschmer macht in dieser Woche mit "Shopping Queen" Halt in Frankfurt am Main. Unter dem Motto "Leder Look! Style ein Outfit mit dem Trendmaterial Leder!" treten fünf Kandidatinnen an und präsentieren sich gegenseitig ihren dazu geshoppten Look. Die heutige Teilnehmerin ist Iryna. Ursprünglich kommt sie aus der Ukraine, lebt seit 2004 in Deutschland und arbeitet als Make-up Artistin, Beauty Coach und Dolmetscherin. Der Anblick ihrer Wohnung überrascht ihre Mitstreiterinnen, denn ihr Zuhause hat die 37-Jährige in ein rosa-rotes Farbenmeer verwandelt.

Auch beim Shoppen erhofft sich Iryna einen Farbkleks, der zum Motto passt. Am liebsten würde sie ein rotes Lederteil für ihr Outfit shoppen. Bereits in den letzten Tagen setzte sie auf viel Leder in ihren Looks – wird sie mit ihrem Auftritt auf dem Laufsteg dennoch für einen Wow-Effekt sorgen und die anderen mit dem heute geshoppten Outfit überraschen können? Kurz vor Ende wird dann allerdings ihr Geld knapp. Ob Zeit und Budget schlussendlich reichen werden, ist zu sehen am Mittwoch, 30. November um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen aus dem Raum Bonn. Drehzeitraum ist der 31.Januar bis zum 3. Februar 2023. Wenn du dein Shopping-Können unter Beweis stellen möchtest und an diesen Tagen noch nichts vorhast, dann bewirb dich bei uns. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag deinen Look bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

