"Shopping Queen": Kandidatin Jenny geht mit ihrem Chef shoppen

19. Oktober 2022

Kandidatin Jenny geht mit ihrem Chef shoppen

Bergfest bei "Shopping Queen". Diese Woche geht es in Hamburg tierisch zu, denn die Kandidatinnen treten gemeinsam mit ihren Hunden gegeneinander an. Die Mittwochs-Kandidatin dieser Woche ist Jenny. Gemeinsam mit ihrem Malteser-Border-Collie-Mix Muffin macht sie sich auf die Suche nach ihrem Outfit zum Motto "WAU! Präsentiere einen perfekt abgestimmten Look mit deinem Hund!".

Mit der Wahl ihrer Shopping-Begleitung überrascht die 38-Jährige ihre Mitstreiterinnen direkt zu Beginn, denn unterstützt wird sie heute von ihrem Chef. Im ersten Laden lässt Jenny sich vom Outfit der Verkäuferin inspirieren. Wird dies direkt ihr finaler Look für den Laufsteg werden? Wie die Shopping-Tour mit ihrem Vorgesetzten verläuft und in welcher Form ihr Vierbeiner Muffin ihren Look komplettieren wird, ist zu sehen am Mittwoch, 19. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

17. Oktober 2022

Tierisches Motto bei "Shopping Queen" in Hamburg

"Shopping Queen" ist zu Gast in Hamburg und Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat für seine Kandidatinnen ein ganz spezielles Motto im Gepäck. Das Besondere: Die Kandidatinnen gehen diese Woche nicht alleine auf Shopping-Tour. Fünf Hundebesitzerinnen nehmen gemeinsam mit ihren Vierbeinern unter dem Motto "WAU! Präsentiere einen perfekt abgestimmten Look mit deinem Hund!" teil.

Den Start macht die 25-Jährige Vanessa. Gemeinsam mit ihrer französischen Bulldogge Cinello empfängt sie ihre Mitstreiterinnen – inklusive vierbeinigen Begleitungen – bei sich. Nach einem anfänglich sehr unharmonischem Kennenlernen kann Vanessa die Gruppe schlussendlich friedlich alleine lassen und sich auf die Suche nach ihrem Outfit begeben. Begleitet wird sie dabei von ihrer Schwester Janina. Wie sie das Motto umsetzen wird und wie Vanessas und Cinellos finaler Look aussieht, ist zu sehen am Montag, 17. Oktober um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

