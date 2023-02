"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Prominentes Wochenmotto in Hannover

"Shopping Queen" 2023: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

20. Februar 2023

Bekommt Kandidatin Leona für ihren Look ein Foto von Heidi Klum?

Die neue Woche startet und "Shopping Queen" macht Halt in Hannover. Für die niedersächsische Landeshauptstadt hat sich Modedesigner Guido Maria Kretschmer etwas ganz besonderes ausgedacht, denn es wird prominent! Unter dem Motto "Shop the Look! Überzeuge mit deinem Promistyling auf dem Laufsteg!" sollen seine fünf Teilnehmerinnen shoppen gehen. Dabei bekommt jede von ihnen eine:n Prominente:n zugeteilt, dessen Look nachgestylt werden soll. Wichtig ist Guido dabei, dass die Prominenten in den geshoppten Looks wiedererkennbar sind und deren Styles nicht verfälscht werden. Eine wirklich knifflige Aufgabe!

Den Beginn macht Leona. Sie studiert Pflanzenwissenschaft und wird heute von ihrer besten Freundin Eyleen begleitet, die für "Shopping Queen" extra aus Solingen angereist kommt. Kennengelernt haben die beiden sich im Krankenhaus und gehen aufgrund der langen Distanz ihrer Wohnorte nur selten gemeinsam shoppen. Ob das eine gute Vorraussetzung für den heutigen Tag ist? Als Prominente wartet auf Leona keine geringere als Model Heidi Klum. Deren Look möchte die 25-Jährige nun nachkaufen und ist direkt im ersten Laden ziemlich erfolgreich damit. Einzig und allein ein It-Piece aus dem Look des Models bringt Leona zum Schwitzen, denn ein gelber Fuchsschwanz ist in den Boutiquen Hannovers schwer zu finden. Beim Friseur stellt sich für Leona dann final noch eine Frage: Wird sie sich für ihren Heidi-Klum-Look sogar einen Pony schneiden lassen? Ob sie ihre Mitstreiterinnen mit ihrem Styling überzeugen kann und diese – ganz Klumkonform – "ein Foto" für sie haben, ist zu sehen am Montag, 20. Februar, um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

