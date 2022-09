"Shopping Queen": Kandidatin verläuft sich auf Shopping-Trip?

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatin verläuft sich auf Shopping-Trip? +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

12. September 2022

Kandidatin verläuft sich auf Shopping-Trip?

Neue Woche, neues Glück. „Shopping Queen“ macht Halt in Nürnberg. Modedesigner Guido Maria Kretschmer verkündet das Motto für diese Woche, das da lautet: „Gut geschnitten – Kreiere einen raffinierten Look rund um dein neues Teil mit Ausschnitt!“. Jede Kandidatin bekommt dazu ihr eigenes Tagesmotto. Die 25-Jährige Valeria macht den Anfang und shoppt heute nach einem Piece mit Rückenausschnitt.

Gemeinsam mit Freundin und Shopping-Begleiterin Nimet geht es in die Nürnberger Innenstadt. Doch vor lauter Aufregung kommt es sogar mehrmals vor, dass die Freundinnen sich verlaufen. Kommen sie schlussendlich doch noch in den richtigen Läden an? „Die sieht aus wie ein Instagram-Star“, kommentiert Guido Maria Kretschmer das Aussehen der jungen Mutter. Ob Valeria mit der Zeit hinkommt und wie ihr finales Outfit mit Rückenausschnitt aussieht, ist zu sehen am Montag, 12. September um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

