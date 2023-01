"Shopping Queen": Kandidatin Walaa – mit nassen Haaren auf den Laufsteg?

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatin Walaa lässt sich ein wenig zu viel Zeit für ihre Shopping-Tour +++ TikTok-Star in Saarbrücken dabei +++ Wiedersehen unter Kandidatinnen in Saarbrücken +++

19. Januar 2023

Nach Trödeleien hat Walaa nur 18 Minuten für Haare und Make-up - steht sie mit nassen Haaren auf dem Laufsteg?

Es ist Donnerstag bei "Shopping Queen" in Saarbrücken. Bevor Modedesigner Guido Maria Kretschmer am morgigen Freitag seine Punkte verteilt, ist Kandidatin Walaa bereit, ihren Look zum Motto "Warm ums Herz! Style dich mit einem neuen Winterkleid!" zu shoppen. Die 33-Jährige wird dabei von Freundin Jessica begleitet, die sie seit einem Jahr kennt. Gemeinsam shoppen waren die Freundinnen bisher noch nicht – absolutes Neuland also. Auch Walaa hat vier Stunden Zeit, in denen sie 500 Euro Budget in ihr neues Outfit investieren darf. Bereits zu Beginn findet sie ein passendes Kleid, macht sich aber dennoch auf die Suche nach einem besseren. Ob sich das später auf der Uhr rächen wird?

Unterdessen kommt es bei ihr Zuhause durch unverständliche Dialekte zu Kommunikationsschwierigkeiten. Ihre Mitstreiterinnen starten deshalb kurzerhand eine unterhaltsame Nachhilfestunde in Saarländisch. Mittlerweile gerät Walaa ganz schön in Zeitnot: Die 33-Jährige Mutter rennt durch die Innenstadt Saarbrückens – so viel und schnell wie sie ist bei "Shopping Queen" wohl lange niemand mehr gelaufen. Als sie beim Friseur ankommt bleiben ihr lediglich 18 Minuten Zeit für Haare und Make-up. Guido kriegt beim Zuschauen kurzerhand Panik, dass Walaa möglicherweise mit nassen Haaren auf den Laufsteg treten könnte. Doch Entwarnung: Dazu wird es nicht kommen! Für welches Kleid sie sich schlussendlich entscheidet und wie ihre fließend Saarländisch sprechenden Konkurrentinnen ihren Look bewerten, ist zu sehen am Donnerstag, 19. Januar, um 15 Uhr auf Vox.

18. Januar 2023

TikTok-Star bei "Shopping Queen" in Saarbrücken

Bergfest bei "Shopping Queen". Der pinke Bus fährt noch immer durch die Straßen von Saarbrücken. Heute steigt Kandidatin Alice ein und macht sich auf die Suche nach ihrem Look zum Motto "Warm ums Herz! Style dich mit einem neuen Winterkleid!". Und mit ihr wird es heute so richtig international. Denn nicht nur Alice selbst ist in Frankreich geboren – ihr Mann, der sie heute beim Shoppen begleiten wird, ist ein waschechter Italiener. Gemeinsam bilden die Beiden nicht nur ein richtiges Power-Pärchen, sondern sind zeitgleich auch noch TikTok-Stars. Zusammen posten sie dort nämlich regelmäßig Tanzvideos. Das bietet sich bei ihrer Historie natürlich an, Alice hat ihren Ehemann nämlich im Tanzstudio kennengelernt.

Nun stürzen sie sich ins Getümmel und begeben sich auf die Suche nach einem geeigneten Winterkleid. "Ich sehe aus wie eine Bettdecke", kommentiert Alice einen ihrer anprobierten Looks. Zwischen Tanzeinlagen in der Umkleidekabine werden deshalb mehrere Teile anprobiert. Beim Friseur deutet sich dann sogar eine richtige Typveränderung an. Es sei nur so viel gesagt: Schnipp, schnapp. Ob ihre Mitstreiterinnen Alice auf dem Laufsteg wiedererkennen werden und wie ihr finales Outfit aussieht, ist zu sehen am Mittwoch, 18. Januar um 15 Uhr auf Vox.

16. Januar 2023

Wiedersehen unter Kandidatinnen in Saarbrücken

Neue Woche, neues Glück. "Shopping Queen" ist zu Gast im Saarland, genau genommen in Saarbrücken. Dort ist eine quirlige Gruppe bereit für die Bekanntgabe des Mottos. Und direkt zu Beginn wartet eine dicke Überraschung auf die Teilnehmerinnen, denn zwei Kandidatinnen kennen sich bereits – und zwar vom Tanzen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer lüftet das Geheimnis der Woche: Zu "Warm ums Herz! Style dich mit einem neuen Winterkleid!" wird in Saarbrücken geshoppt.

Den Anfang macht die jüngste Kandidatin dieser Woche. Artica ist 20 Jahre alt, Psychologiestudentin und wird heute von ihrem Freund David begleitet. Gemeinsam stehen sie schnell vor einem Problem, denn die Kleider in den von ihnen angesteuerten Boutiquen sind alles, aber leider nicht dick genug, um als Winterkleid betitelt zu werden. Ob Artica schlussendlich ein passendes Kleid findet, ist zu sehen am Montag, 16. Januar um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

