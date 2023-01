"Shopping Queen": Kandidatin wünscht sich Lack und Leder

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatin wünscht sich Lack und Leder +++

2. Januar 2023

Kandidatin wünscht sich Lack und Leder

Willkommen im neuen Jahr. Auch 2023 gehen bei "Shopping Queen" wöchentlich fünf Kandidatinnen auf die Suche nach dem perfekten Look. Erster Halt in diesem Jahr ist Düsseldorf. Dort begrüßt Kandidatin Anna ihre Mitstreiterinnen, um das aktuelle Motto zu enthüllen. Eine von ihnen hat dabei einen ganz speziellen Wunsch: Lack und Leder. Daraus wird leider nichts, stattdessen darf die Gruppe zu "Glanzstück – finde das perfekte Teil aus Satin!" nach ihren Looks shoppen.

Anna wird dabei heute von ihrer Tante begleitet. Normalerweise arbeitet die 27-Jährige in der Kund:innenbetreuung, heute macht sie mit ihrem familiären Anhang lieber die Boutiquen in Düsseldorf unsicher. Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat dabei ganz besondere Vorstellung von den finalen Looks. Wichtig ist ihm, dass ein fließender, glänzender Satinstoff gewählt wird, um diesen anschließend individuell zu kombinieren. Wie Annas Teil aus Satin aussehen wird und wie ihre Mitstreiterinnen ihren Look bewerten, ist zu sehen am Montag, 2. Januar um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen"-Kandidat:innen gesucht

Du hast Lust, auch mal bei "Shopping Queen" mitzumachen? Gesucht werden fünf modebegeisterte Kandidat:innen, die ihr Shopping-Können unter Beweis stellen möchten. Wir bieten: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um deinen Look zum Wochenmotto zu shoppen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird am Finaltag alle Looks der Kandidat:innen bewerten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter Constantin Casting. Wir freuen uns auf dich!

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, ein Budget von 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

