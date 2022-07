"Shopping Queen": Kandidatinnen können wieder im Zuhause der anderen stöbern!

"Shopping Queen"-News des Tages im Überblick: Kandidatinnen können wieder im Zuhause der anderen stöbern! +++

"Shopping Queen" 2022: Alle aktuellen News rund um die Erfolgsshow mit Guido Maria Kretschmer

25. Juli 2022

Kandidatinnen können wieder im Zuhause der anderen stöbern!

Neue Woche, neues Glück! Fünf Kandidatinnen machen sich in Hamburg zum Motto "Mut zur Lücke – Style dich in einem angesagten Look mit Schlitz!" auf die Suche nach dem perfekten Outfit. Eine Änderung im Format gibt's pünktlich zum Jubiläum ebenfalls: "Shopping Queen" kehrt allmählich zurück zur Normalität. Es ist das erste Mal seit Corona, dass die Kandidatinnen sich wieder gegenseitig besuchen dürfen.

Und das wird bei Montags-Kandidatin Annette direkt ausgekostet. Das paradiesische Zuhause der 25-Jährigen am Hamburger Hafen wird auf Herz und Niere geprüft. Stardesigner Guido Maria Kretschmer ist nicht nur von Annettes Zuhause begeistert, sondern auch von ihrem Mann. Über den gutaussehenden Bundeswehrzahnarzt und ernannten Power-Papa hat er nur noch eins zu sagen: "Da müssen jetzt ganz viele Frauen zuhause stark sein!"

Ob der Power-Papa auch eine Power-Shopping-Begleitung für Kandidatin Annette ist, seht ihr am Montag, 25. Juli um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

Guido