"Shopping Queen": Mit diesem Kleiderschrank hat bei "Shopping Queen" niemand gerechnet!

2. September 2022

Mit diesem Kleiderschrank hat bei "Shopping Queen" niemand gerechnet!

Finale bei "Shopping Queen" in Mainz und Wiesbaden. Am letzten Tag dieser Woche geht es für die jüngste Kandidatin los. Aktuell wohnt die noch Zuhause – und hat dort einen ganz besonderen Kleiderschrank. Auch für Lea gilt das Wochenmotto "Summervibes – Sorge für den coolsten Auftritt bei einem Open-Air-Event". Die 19-Jährige bekommt von Guido Maria Kretschmer das Untermotto "School's out! Die Open-Air Abi Party. Jung, frei, feiertauglich" zugeteilt, was persönlich auf sie angepasst wurde.

Gemeinsam mit ihrem Verlobten Hendrick macht sie sich auf die Suche nach dem perfekten Look. Kann Lea ihre Mitstreiterinnen überraschen und eine ganz andere Seite von sich zeigen? Zeitgleich veranstalten ihre Konkurrentinnen in ihrem Zuhause eine Bandprobe. Zum Ende wird sich dann entscheiden, wer die "Shopping Queen" dieser Woche wird. Wird die Wertung von Guido Maria Kretschmer die aktuelle Platzierung noch durcheinanderbringen? Zu sehen am Freitag, 2. September um 15 Uhr auf Vox.

1. September 2022

Streit zwischen "Shopping Queen"-Kandidatin und Begleitung!

Tag vier im Städteduell Mainz gegen Wiesbaden. Damit ist es Zeit für Donnerstags-Kandidatin Toni. Die 38-Jährige bekommt von Modedesigner Guido Maria Kretschmer das Unterthema "Rooftop Party. Urban, Cocktail, chic" und begibt sich auf Outfit-Suche. In vier Stunden muss sie sich den perfekten Look zum Motto "Summervibes – Sorge für den coolsten Auftritt bei einem Open-Air-Event" zusammenstellen.

Toni hat nicht nur einen Papagei zuhause, sondern auch ein eigenes Home-Gym. Das bringt nicht nur sie selbst ins Schwitzen – auch ihre Mitstreiterinnen kommen beim Hausrundgang ganz schön auf ihre Kosten. Auf Shopping-Tour kommt es dann im Schmuckgeschäft zur Diskussion zwischen Toni und ihrer Begleitung. Können die Frauen die Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen? Zu sehen am Donnerstag, 1. September um 15 Uhr auf Vox.

29. August 2022

Krasse Typveränderung – Kandidatin wird nicht wiedererkannt?

Neue Woche bei "Shopping Queen". Dieses Mal geht es in Mainz und Wiesbaden unter dem Motto "Summervibes – Sorge für den coolsten Auftritt bei einem Open-Air-Event" für fünf Frauen auf die Suche nach dem perfekten Look. Kandidatin Nummer eins ist Alisa, sie wird von Modedesigner Guido Maria Kretschmer mit dem Untermotto "Musikfestival – Hip(pie), short, robust" auf Shopping-Tour geschickt.

Im zweiten Laden wirft die 31-Jährige dann jedoch alle geschmiedeten Pläne über Board und greift zu Cowboystiefeln, die ihr gar nicht gefallen. Kurz darauf beim Friseur bekommt Hobbyboxerin Alisa vom dortigen Personal eine Tanzeinlage geboten. Was passiert, dass Mitstreiterin Jessi sie auf dem Laufsteg jedoch fast nicht wiedererkannt hätte, ist zu sehen am Montag, 29. August um 15 Uhr auf Vox.

"Shopping Queen" läuft seit dem 30. Januar 2012 montags bis freitags auf Vox (15 Uhr, um 12 Uhr läuft die Wiederholung vom Vortag).

Guido Maria Kretschmer moderiert die Sendung

Die bekannte Off-Stimme stammt von Radio- und Fernsehmoderator Thorsten Schorn.

Seit April 2012 gibt es in unregelmäßigen Abständen eine Version mit Promis ("Promi-Shopping-Queen").

Ablauf der Sendung: Fünf Kandidatinnen, fünf Tage, ein Wochenthema, vier Stunden Zeit, 500 Euro für Outfit, Frisur und Make-up, die Kandidatinnen bewerten sich gegenseitig, freitags wird die Siegerin gekürt.

Verwendete Quelle: "Shopping Queen" auf VOX/RTL+

